痛失愛女連外孫也見不到，李亞萍閉門1年自曝失智！分不清晝夜、頻失憶…醫示警「老年憂鬱」是惡化關鍵





75歲資深藝人李亞萍久違現身螢光幕前，受訪時卻自曝罹患失智症，已出現明顯記憶與認知困擾，引發外界關注她的健康狀況。綜合媒體報導，李亞萍已長達1年閉門不出，被醫師診斷為老年憂鬱合併躁鬱症，目前正在服藥治療。

老年憂鬱症並不罕見，WHO推估全球65歲以上年長者每10人就1位罹患憂鬱症，台灣65至74歲盛行率約為11.7%，而75歲以上老年憂鬱比例則高達19.7%。值得注意的是，罹患老年憂鬱症的人，日後失智的機率也比正常人高出2倍，因此千萬不能當作一般老化現象而輕忽。

分不清白天、黑夜，忘了愛犬已過世

據《三立新聞網》報導，李亞萍在節目中透露，自己近來常出現失憶情況，可能上一秒才在跟對方聊天，下一秒就忘記交談的人是誰；也會不自覺自言自語，甚至忘記家中毛小孩早已離世。

廣告 廣告

她也提到，自己作息混亂、分不清白天或黑夜，有一次凌晨4點多刷牙、換衣服準備出門，直到家人提醒，才驚覺時間錯亂。「因為我以為是下午4點，我還夢過我的大房間全部被搬到秀場了。」

談到病因，李亞萍透露醫生認為她是長年憂鬱、自閉跟躁鬱影響，引發失智相關狀狀，目前定期回診與服藥控制病情。而此次難得上節目，也是因為大女兒見她已長達1年足不出戶，才鼓吹她外出見見老友。不過錄影當天她一度眩暈發作，到了攝影棚還需要旁人攙扶，健康狀況令人擔心。

對於外界以「失智症」形容母親狀況，兒子余祥銓則強調是「失智前兆」，希望外界不要過度解讀。

▲余苑綺2022年大腸癌病逝，讓余天、李亞萍夫婦承受白髮人送黑髮人的痛。

每10位年長者就1位罹患老年憂鬱症

李亞萍自2022年痛失愛女余苑綺後淡出演藝圈，加上女婿涉詐鬧出風波，後續又為外孫監護權官司煩心，已2年沒見到余苑綺的一對兒女。

臺北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫師陳文瑩指出，年長者面臨退休後生活重心驟然改變、社會角色轉換、健康下滑與親友離世，都可能讓情緒長期陷入低谷。

值得注意的是，老年憂鬱症與失智症之間關係密切。相較於未罹患老年憂鬱症的長者，這一族群日後罹患失智症的機率高出約2倍。老年憂鬱症如果沒有好好治療，最後也會演變成失智症；而憂鬱的情緒及表徵，也常是失智前期的表現。

陳文瑩指出，老年憂鬱症的表現往往不像一般人印象中的情緒低落、悲傷哭泣，反而常以身體不適或認知功能障礙呈現。

許多長輩不習慣表達情緒，會以反覆疼痛、睡眠問題、無法解釋的不適來「說出」內心痛苦；另一類則是在憂鬱發作時出現明顯記憶力下降、失能加快，容易與失智症混淆，但其認知退化速度通常比阿茲海默症來得快。

陳文瑩提醒，憂鬱與失智是影響老年身心健康的兩大威脅，家人可從「日常生活、情緒變化與認知功能」三個面向多加觀察。如果長者出現情緒低落、負面想法、對生活失去興趣等狀況，且持續超過2週以上，就應儘早陪同就醫評估。

延伸閱讀： 60+群組吵著「要學瓊瑤翩然離去」！心理師：「失落感」必須被處理，這樣做道別憂傷情緒

「三動」預防老年憂鬱、失智症上身

在預防與保健上，她提出「三動原則」作為長者心理健康的行動指引：

●身動：慢性心血管或中風等疾病，都屬於憂鬱症的危險因子，因此均衡飲食及適當運動，可增進自我效能，減少心血管疾病風險。

●腦動：轉動大腦活絡腦部，轉換情緒，降低失智發生。

●互動：透過良好的互動與陪伴，以因應高齡者面對的角色轉換與生活模式改變，因應高齡產生的孤獨感與失落感。三管齊下，對預防憂鬱症有其正面效益。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

女兒獨照失智父，兩年花光600萬「一張收據也沒有」！親手足為安養費反目成仇…專家揭3件事越早做越好

60歲學游泳、70歲歐洲自助旅行、80後中風也要笑！「台灣最會花錢媳婦」豁達看老：一邊老，一邊好

她40歲後暴肥，連XL衣服都緊繃…「超商111飲食法」半年瘦7kg、體脂降8%，三餐菜單公開



