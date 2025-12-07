痛失愛女5年！郭主義拆掉「唯一回憶」 淚喊：心像被割開

知名廚師郭主義（古錐師）曾是節目《型男大主廚》固定班底，大女兒於2020年輕生離世，享年31歲，喪女之痛至今已5年。他6日透過臉書表示，已親手拆除與愛女共同經營的烤肉攤位，看著鐵架倒下的瞬間情緒潰堤，直呼「心裡像被割開一樣，痛得一直在流血」。

郭主義曾是節目《型男大主廚》固定班底。（圖／翻攝郭主義臉書）

郭主義於新北板橋經營「春野新派川菜」餐廳，愛女生前與丈夫在店門口擺設燒烤攤，一家人共同打拚。這個烤肉攤位不僅是父女倆並肩奮鬥的見證，更是愛女在人世間努力追夢的痕跡，如今親手拆除這唯一的共同回憶，郭主義坦言不捨的情緒瞬間湧上胸口，忍不住哭了。

廣告 廣告

郭主義親手拆除與愛女共同經營的烤肉攤位。（圖／翻攝郭主義臉書）

回想起當年合作時光，郭主義在臉書發文透露，每個夜晚父女倆忙到滿身油煙，卻仍有說有笑，辛苦中帶著甜蜜。他感性地說，女兒的貼心、努力與勇敢，那些畫面都停在心裡不曾褪色，「身為父親，我怎麼可能忘記？」

郭主義強調，攤位拆了卻不是結束，他期盼愛女在另一個世界沒有辛苦、沒有煩惱，只剩下幸福、快樂與光。這段回憶他會永遠收在心裡，繼續努力成為讓女兒驕傲的爸爸。

郭主義強調，攤位拆了卻不是結束，他期盼愛女在另一個世界沒有辛苦。（圖／翻攝郭主義臉書）

貼文曝光後，不少網友湧入留言鼓勵，有人說「有愛在，心永遠在」、「師傅加油，將您的不捨，化為力量好好生活下去」、「她真的知道您是好爸爸的，加油」。

《中天關心您| 請珍惜生命，再給自己一次機會》

•生命線：1995

•張老師專線：1980

•24小時安心專線：1925

延伸閱讀

中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…

中職/台鋼25人名單外選手看不上眼？ 樂天解釋拿全額轉隊費原因

中職/再見了統一獅！ 林岱安傳7年約轉投富邦悍將懷抱