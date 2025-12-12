痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親

男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。

辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，今晚重新復出。（圖／翻攝自中時新聞網）

在被問及是否已經走出喪妻之痛時，辛龍坦言這五年來他一直專心照顧女兒和創作音樂，對於「走出來」的問題，他笑答道：「我不知道要走去哪裡。」辛龍讚賞女兒的服裝品味，稱她遺傳了母親的好眼光，對穿著打扮有著明確的主見。

辛龍回憶起與劉真相處的點滴，提到每月22日是他們的「雙雙節」，這幾年他依然會與朋友聚會慶祝，讓生活多了一些樂趣。儘管外界對他的情感狀態有所關心，辛龍強調自己與朋友們仍保持聯絡，並期待未來的演藝邀約。

