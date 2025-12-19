痛失愛妻、慈母！彭振聲辯論終結 自嘲現在是「三等國民」

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理京華城案19日續行言詞辯論，上午台北市前副市長彭振聲、台北市都市計畫委員會前總工程司邵琇珮皆辯論終結，下午進行台北市都市發展局前局長黃景茂部分。原本柯文哲不用出庭，但獨自現身台北地院旁聽，似乎也為了能掌握情況。彭振聲陳述時再次提到案件發生至今，他最對不起的是太太，母親也過世，至今心情仍無法平靜，戲稱自己現在是「三等國民」，他承認自己有疏忽，但他不是故意的，也沒有惡意，請法官斟酌考量。

彭振聲表示，他來自鄉下高雄甲仙，跟兒子同一天拿到博士學位，在高雄市前市長陳菊任內退休。之後受柯文哲邀請進台北市府，包括忠孝橋拆除、公車專用道等都是在他任內做完，行政院還曾頒給他國家特殊貢獻獎，讓他相當感謝。

這段時間，他最對不起的還是太太，太太煩惱他的事情，最後就走了，媽媽也因他疏於照顧走了，100天內走了2個人，他相當自責。太太為家庭服務一生，他真的對太太感到非常抱歉也很感傷，心情至今都還無法平靜。

彭振聲自嘲自己現在是「三等國民」，等吃、等睡、等死，是為了讓兒子看到爸爸還在。強調承認自己有疏失，他認罪，但他也不是故意的，沒有惡意，請法官斟酌考量。

彭振聲的委任律師則引用合議庭受命法官許芳瑜的畫作，及畫作上近代詩人顧城的詩「黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明」，希望法官在重重黑暗中看到光明的一面，即便彭振聲認罪，但他的行為仍守住底線。不法利益部分扣掉京華城的建築成本等費用後應會降低，請求法官給予2年以下刑期並宣告緩刑。

律師也忍不住嘆了口氣，表示此案是他承接過最悲傷的案子，再引用清朝詩人納蘭性德的《浣溪沙.誰念西風獨自涼》中「當時只道是尋常」，表示或許今日大家認定的必然，最後可能充滿追悔與無奈，希望法官基於慈悲心，給予彭振聲較輕的處分。

