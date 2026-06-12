痛失愛子又送別廖啟智！陳敏兒病逝享壽65歲 兩兒悲發訃告

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廖啟智遺孀陳敏兒離世，令不少影迷感到不捨。（圖／翻攝自臉書，陳敏兒）

香港資深女星陳敏兒12日驚傳病逝，享壽65歲。消息由她與已故影帝廖啟智所生的兩名兒子廖文哲、廖文信透過社群平台發布訃告證實，指出母親當日上午在家人陪伴下，於香港威爾斯親王醫院因病安詳離世。消息曝光後震驚香港演藝圈，也讓不少影迷感嘆，這位歷經喪子、喪夫之痛的堅強母親，終於放下人生重擔。

兩兄弟在訃告中表示，母親於2026年6月12日上午安詳辭世，「回歸天父懷中」，家人雖然萬分不捨，但相信母親如今已在天家安息。他們也感謝醫護人員長期以來的悉心照顧，以及各界朋友多年來對陳敏兒的關心與支持。遵照陳敏兒生前意願，後續安息禮將採私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對外開放。

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陳敏兒曾是香港TVB知名花旦，早年於無線電視藝員訓練班認識廖啟智，兩人從同窗發展成戀人，最終攜手步入婚姻。婚後她逐漸淡出演藝圈，將重心放在家庭與子女身上，全力支持丈夫演藝事業發展，一家人曾被視為香港演藝圈的模範家庭。

然而命運卻接連帶來沉重打擊。2006年，夫妻倆年僅5歲的小兒子廖文諾不幸罹患血癌離世，讓一家人承受巨大傷痛；2021年，廖啟智又因胃癌病逝，享壽66歲。當年在廖啟智安息禮上，陳敏兒強忍悲痛向丈夫告白：「廖啟智，我以你為榮。」她也透露，丈夫生前最擔心、最放不下的人就是自己，因此相信丈夫離世後終於可以卸下病痛與牽掛，好好休息。這段深情告白當時令無數親友與影迷動容落淚。

事實上，陳敏兒近年健康狀況早已亮起紅燈。去年迎來65歲生日之際，她曾在社群平台公開透露身體出現問題，並緊急入住香港中文大學醫院接受大型手術。她當時寫道：「最近遇見我的朋友，都會說『你瘦了』，是的，身體的確出了些狀況。」並透露自己於去年7月入院，因病情需要緊急接受手術治療。她坦言自己是慢性病患者，但未對外公開具體病因。

儘管健康亮紅燈，陳敏兒當時仍保持樂觀態度。她在貼文中表示自己正在康復中，「一切都會好起來，並且我相信會越來越好」，字裡行間充滿正能量。今年農曆新年期間，她還曾與多年好友聚會，照片中的她氣色與精神看來相當不錯，未料短短數月後便傳出病逝消息，讓親友與粉絲都感到震驚與不捨。

從喪子之痛、痛失摯愛丈夫，到多年來與病痛搏鬥，陳敏兒的人生充滿考驗與磨難。如今她在家人陪伴下安詳離世，享壽65歲，不少影迷也感慨，這位堅強走過人生低谷的母親與妻子，終於能與深愛的丈夫廖啟智在另一個世界重逢。

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