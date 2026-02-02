痛失摯愛妻子大S 具俊曄社群平台IG發聲

具俊曄致詞述說對大S的想念。

具俊曄痛失摯愛妻子大S，轉眼間離世將近一年，他始終未能走出喪妻之痛。今（2）日下午，具俊曄現身新北市金寶山，與S家人一同為大S雕像舉行揭幕儀式，場面莊嚴哀戚，令人動容。他稍早也透過社群平台IG發聲，字句流露對亡妻的無盡思念與不捨，直呼「我的熙媛……熙媛……」，讓不少網友看了鼻酸。

據了解，這座雕像由具俊曄親手參與打造，象徵他對妻子深刻而永恆的愛。揭幕儀式當天，他與S家人齊聚現場，神情哀傷卻堅定，以行動紀念摯愛。具俊曄隨後在IG寫下心聲，開頭便深情告白：「我永遠的愛、我的一切熙媛。」短短一句話，道盡喪偶之痛，也讓外界再度感受到他對大S難以割捨的情感。

具俊曄坦言，至今仍無法真正接受大S已離開人世的事實，「早上在空蕩蕩的房間裡起床，坐在床角發著呆的時候，直到現在都還分不清這是現實還是夢，希望這一切只是個夢。」他形容，那股失落與不真實感，往往在不經意間襲來，胸口隨之湧現難以言喻的悶痛。

他也透露，自己每天仍會不自覺思考「今天要做什麼料理給熙媛吃」，於是提著飯菜，循著熟悉的路前往金寶山，在途中再度因思念而落淚。字字句句，道出一名丈夫對亡妻的深情與無盡思念，令人聞之鼻酸。

