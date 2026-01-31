痛失母親1個月！小嫻認「食慾全無」曝近況：媽媽希望我勇敢

小嫻月初痛失母親。（圖／翻攝自小嫻臉書）





女星小嫻（黃瑜嫻）定居恆春多年，目前就讀於屏東大學音樂學系，更跨界挑戰擔任音樂劇導演及女主角，她本月初沉痛送走摯愛的母親，如今失去母親近一個月，小嫻也在社群更新近況，坦言：「這一個月來都沒什麼食慾。」

小嫻月初在忙於期末考及音樂劇演出之際，迎來母親離世的消息，在醫護人員的搶救下，小嫻趕回去見最後一面向母親道別，並在告別式結束後完成演出，「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！這場演出獻給天上的媽媽，也獻給所有正在經歷、或曾經歷過失去的你們。我們都不孤單。」

廣告 廣告

小嫻近日到義大利旅遊。（圖／翻攝自小嫻臉書）

小嫻近日到義大利旅遊。（圖／翻攝自小嫻臉書）

如今母親離開近一個月，小嫻近日到歐洲旅遊散心，她坦言送走媽媽後，心情偶爾起起伏伏，常常只想一個人獨處，但知道不逃避、不隱藏才能釋放悲傷情緒，「媽媽一定會希望我帶著勇敢的生命力，繼續在創作中傳遞溫暖，在覺察中持續成長…」。

小嫻昨（30）日也在社群更新近況，提及自己近期到了義大利，「這一個月來都沒什麼食慾，常常都是有吃就好，不用5分鐘就停止吃不下了」，沒想到竟意外被義大利披薩所治好，她開心表示自己在佛羅倫斯吃完一整張披薩，「其實人是開心不開心，那個狀態真的很明顯」，邀請大家都要親自嘗試。



【更多東森娛樂報導】

●小嫻深夜悲痛發文：母親離世了 「搶救20分鐘」忍痛道別

●獄中如何解決性需求？更生人親解答 薔薔也震驚

●嘻小瓜包6600挨酸全場最少！陳漢典、Lulu回應了 真實反應曝

