痛失男友又遭逐出住處？ 卜星慧發長文「錯愕難過」：承受失去的痛苦

曾參加《超級星光大道》《中國好歌曲》等選秀節目的歌手卜星慧，發長文說明與男友家人關係。翻攝IG＠gabupilimi

曾參加《超級星光大道》《中國好歌曲》等選秀節目的歌手卜星慧，遭週刊爆料，指稱交往多年的製作人男友在上個月因心肌梗塞猝逝後，遭到對方姊姊無理驅逐。對此，卜星慧在社群平台發聲，對於報導內容感到錯愕與難過。她強調，男友生前一直希望感情保持低調，對於新聞中指名道姓並曝光合照，讓她感到相當不適。

針對外界形容她與男友姊姊關係惡劣、遭到冷血對待，卜星慧鄭重否認，並感性表示多年來姊姊在生活上給予她與男友許多照顧，甚至曾協助處理她與親友間的各種事務。卜星慧透過社群澄清：「她一直都是一位願意付出、用心照顧家人的姊姊。」她強調雙方並非外界所描述的衝突關係，更對週刊報導中「被要求出示收據才能帶走物品」以及「24小時內被趕走」等說法一一駁斥。

澄清並未遭到催促驅趕 卜星慧：在姊姊陪同下帶走個人物品

對於報導中提及的搬家細節，卜星慧指出，在男友離世後的這段期間，她是在男友姊姊的協助與陪同下，順利帶走所有個人物品，過程中並未受到任何阻攔。她更進一步說明，自己在男友離世後，仍有近一週的時間可以進出原本的工作室整理東西，現場也有多位親友能夠作證，絕對沒有遭到催促或強行驅趕。

卜星慧坦言，摯愛的離世對所有身邊的人來說都是巨大的傷痛，大家都有各自艱難的處境。她表示：「莊老師對我們而言，都是極其重要、無可取代的人，彼此之間的牽連與情感非常深厚。」希望能透過這份聲明讓相關傳言止步，讓生者能有空間去面對與處理後續的現實生活問題。

卜星慧貼文。翻攝IG＠gabupilimi

卜星慧聲明全文

各位媒體朋友們大家好，我是卜星慧

關於某些新聞報導的內容，坦白說我感到非常錯愕，也相當難過。

我從未預期自己的私事會被如此大幅度地報導，更未曾對外公開我與莊老師的關係。事實上，莊老師生前也一直希望這段關係能夠保持低調，因此在新聞中被指名道姓，甚至出現我們的合影，讓我感到相當難過。

自莊老師離世，事情發生至今，我已安頓好自己的住處，也逐漸調整好心情，準備重新整理生活，迎接下一個階段。

但我必須鄭重澄清，我與莊老師的姊姊之間，並不存在外界所形容的惡劣關係。這些年來，姊姊在生活上給予我與莊老師許多照顧，也曾協助處理我與身邊親友的各種事務。雖然我們並非無話不談，但她一直都是一位願意付出、用心照顧家人的姊姊。

關於「被要求不能帶走屋內物品、需出示發票收據」的說法，完全與事實不符。我是在姊姊的協助與監督下，我整理並帶走的物品皆為我個人物品，過程中姊姊也沒有阻止我搬離或帶走屬於我的東西。

關於「不到24小時即被男友姊姊逐出家門」的說法，同樣不屬實。莊老師離世後，我仍有近一週的時間持續出現在原本的工作室，慢慢整理與收拾物品，過程中姊姊從未催促、驅趕我離開，現場也有多位親友可以作證。而姊姊從未對我表達「不准帶走任何物品，認定皆屬莊家財產」的說法，也沒有讓我產生這樣的感受。

事情發展至今，我深知莊老師身邊的每一個人都在承受失去的痛苦，大家都有各自艱難的處境。我由衷希望相關的傳言能在此止步。莊老師對我們而言，都是極其重要、無可取代的人，彼此之間的牽連與情感非常深厚，後續仍有許多現實與生活需要慢慢面對與處理。

懇請身邊關心我們的朋友，在心裡去紀念就好，逝去的已無法改變，我們更需要專注於眼前的生活與未來，而不是持續追究與撕裂過去。

謝謝大家的理解與體諒。



