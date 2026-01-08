痛失雙親！小六女強忍悲傷送母最後一程：喪事辦完再哭

「小朋友堅強的讓人鼻酸！」台中市神岡區岸裡國小一名就讀六年級的女童，因父親早逝，近日母親又因病驟逝，女童接連痛失雙親成為孤兒。校長楊朝銘今（8）日偕同家長會代表，攜帶3萬元慰問金前往女童家中探視與關懷。

六年級女童接連失去雙親，校長楊朝銘帶慰問金到家中關懷。（圖／翻攝自臉書／楊朝銘）

楊朝銘在臉書發文透露探視過程，女童清楚描述母親發病、送醫的過程，如今家中僅剩她與年邁的外公、外婆同住。面對突如其來的打擊，楊朝銘詢問「會不會很難過？」，女童則回應表示，「很難過，但外婆說不要哭，讓媽媽好好的走，喪事完了再哭。」讓在場眾人聽了相當不捨。

楊朝銘表示，看著女童稚嫩的臉龐流露些許哀傷，她似懂非懂的言語中，帶著對未來的迷惘，「她沒有哭，但我眼眶紅了」。楊朝銘向女童承諾，往後若有任何需要協助的地方，都可以回來找校長幫忙。

據了解，女童的父親在多年前過世後，她便與母親及外公、外婆同住，哥哥則由另一邊的祖父母照顧，兄妹倆長期分隔兩地生活。未料母親日前上夜班時，突然身體不適倒地，緊急送醫後仍因腦溢血搶救無效不幸離世。

目前女童暫由外公、外婆照料，校方也承諾將持續關心她的生活與學習狀況，並提供必要協助，希望陪伴孩子度過人生中最艱難的一段時光。

