痛失頂尖大廠訂單！三星2奈米實際良率遭韓媒看衰 搶輸台積電吞慘敗

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國際中心／莊芷榆報導

南韓媒體披露三星2奈米製程實際良率低迷，無力從台積電手中奪單。包含輝達、蘋果及超微等全球頂尖大廠，皆選擇由台積電代工2奈米晶片，並未在三星投入產能，使三星在先進製程戰局中面臨嚴峻挑戰。

根據《釜山日報》（Busan Ilbo）等韓國媒體報導，三星電子（Samsung Electronics）在2奈米先進製程的良率表現不如預期，成為其拓展晶圓代工版圖的重大阻礙。報導指出，雖然三星積極尋求技術突破，但受限於良率與穩定性問題，其實際產出表現遭到外界質疑，導致全球重量級客戶望之卻步。

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業界分析顯示，包含輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）與超微（Advanced Micro Devices）等世界級科技巨擘，在嚴格評估供應鏈風險與晶片效能後，一致將2奈米世代的生產重任託付給晶圓代工龍頭台積電（TSMC）。目前這些頂尖企業尚未有在三星晶圓廠（Samsung Foundry）投入2奈米產能的計畫，突顯出台積電在技術穩定度與客戶信任度上仍具備壓倒性優勢。

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