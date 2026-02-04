痛心跟大S告別 具俊曄未來動向曝光

大S離世滿周年，紀念雕像揭幕儀式完成，具俊曄未來動向備受關注。（經紀公司提供、陳俊吉攝）

大S徐熙媛去年2月2日在日本東京病逝，丈夫具俊曄、小S徐熙娣、S媽黃春梅等人在她逝世一週年於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。今（4日）傳出，過去一年風雨無阻上山守在大S墓碑前的具俊曄，可能返回韓國生活。

根據《壹蘋新聞網》報導，S家親友表示，具俊曄將於近期返回韓國和媽媽、姊姊一起過年，「他已經待在台灣一年了，既然事情已經圓滿結束，在這個重要節日，他留在台灣的機率偏小，應該是回韓國，和家人團聚。」而S媽除夕夜將到小S和許雅鈞一家人一起圍爐。

至於具俊曄未來的打算？S家親友無法代表回答，僅透露具俊曄覺得揭幕儀式已經完成他的心願、完整的跟大S告別，「雕像是他花很多心思送給大S的禮物，也是給S家的慰藉，由於儀式圓滿幕，加上他的韓國好友姜元來、洪祿基、始源都有出席，給他鼓勵，所以具俊曄的心情好多了。」

