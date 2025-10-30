痛心！幼兒園家長控 孩子遭老師丟垃圾桶 連賞巴掌

家長在校外舉紅布條抗議。（圖／東森新聞）





新竹香山一間幼兒園，遭到多位家長指控，孩子遭老師賞巴掌、丟垃圾桶，甚至拿長條物品打脛骨，造成孩子身上多處瘀青、總會在夜裡驚醒哭喊。如今事發將近兩週，幼兒園仍照常開園，29號園方緊急召開說明會，卻將受虐童家長拒於門外。

孩子身上的瘀青，家長每看一次 ，就像重新打到身上心疼又心痛。

當事家長：「我小朋友遭遇到的事情，就是被丟到垃圾桶，然後連環賞巴掌，還有拿長條狀的東西打脛骨，晚上到現在都還在夜驚。」

家長聲淚俱下，指控新竹香山這間校內老師，對孩童不當管教，痛心至極。

當事家長：「你終於知道了，你也是全部都知道，只是不承認，我們所有證據都有，你們都是幫兇。」

當事家長vs.受虐兒童：「老師拿這個來做什麼，（打我），他打你嗎，打頭嗎？（對），你有沒有好痛，（有）。」

一共4位家長報案，控訴幼兒園行徑，他們乾脆氣得跑到幼兒園，舉紅布條抗議，替家中寶貝孩子討回公道。

當事家長：「說明會園方禁止我們入園，我們是受虐者的家長，請社會主持公道。」

如今幼兒園召開說明會，受虐童家長想討回公道，就連警方到場關切被阻擋在外。

當事家長：「我有繳學費，然後其他也有報案的家長都在裡面，為什麼只有我不能進去。」

對此，幼兒園強調這回說明會，只針對不清楚事件的家長做說明，因此才沒有發出邀請。

事發將近2個禮拜，幼兒園依舊持續開園，家長們就怕還會有更多孩童受虐，不敢發聲。

