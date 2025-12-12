即時中心／顏一軒報導

最新消息！今（12）日下午13時15分，高雄市警察局新興分局前金分駐所一名54歲張姓巡佐值勤期間，在三民區建國三路、市中一路口，不慎撞上違規停放的小貨車，經醫院急救後宣告不治，警方將全力協助家屬處理後續事宜。





初步掌握，張姓巡佐在值勤期間，不慎撞上由34歲柳姓男子停放在路邊的小貨車而釀禍，雙方均無酒駕情事，柳男事發後依涉犯《過失致死罪》現行犯被移送法辦，詳細肇因仍待後續調查釐清。

快新聞／痛心！高雄警「偵辦刑案途中」車禍身亡 原因竟是...

停放在路邊的小貨車意外讓值勤員警喪命。（圖／警方提供）

警方調查，張姓巡佐當時因公在外偵辦刑案勤務，案發時外出查看車手活動路線並調閱相關影像，途中不幸發生事故。

張員1990年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，2020年調至新興分局服務，表現優異，一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。





