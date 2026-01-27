痛感被吸乾？幹細胞「疼痛海綿」 研究見曙光

〔編譯陳成良／綜合報導〕長期飽受慢性疼痛折磨的患者，未來有望減少對成癮性止痛藥的依賴。最新醫學研究發現，透過幹細胞技術研發出的「疼痛海綿」，在小鼠模型中能於痛覺信號傳入大腦前先行截留，並展現減緩關節退化的潛在效用。

根據科學網站《Live Science》報導，由約翰霍普金斯大學醫學院領銜的團隊，研發出代號「SN101」的實驗性療法。該技術利用人類多功能幹細胞(hPSC)分化出特定的感官神經元，作為人體內的「生物誘餌」。

研究指出，這些實驗室培養的神經元會被注射於發炎部位，與原本的神經元並存。當關節產生發炎因子時，這些「疼痛海綿」會搶先與之結合，在信號進入中樞神經系統前進行攔截。耶魯大學骨科教授劉傳聚指出，此療法具備從病灶源頭「熄滅」疼痛信號的創新概念。

在單一小鼠模型實驗中，注射SN101的患病小鼠膝關節退化速度明顯減慢。相較於僅能屏蔽大腦受體的鴉片類止痛藥，這種生物細胞能表現多種受體，展現更強的防禦深度。數據顯示，全美約有9％的膝關節炎患者依賴鴉片類藥物，安全替代方案的需求極為迫切。

儘管動物實驗結果正向，但研究人員指出，此技術仍需克服「免疫原性(Immunogenicity)」引發的排斥風險。此外，人類膝關節的力學結構比小鼠更為複雜，且需承受數十年的累積壓力，這類移植細胞的耐用性與長效性仍有待後續驗證。

這項發表於預印本平台《bioRxiv》的研究，目前仍處於「臨床前階段」。研究團隊強調，這項技術仍需通過正式的毒理學研究與安全性評估。

專家提醒，目前這項技術尚未進入人體研究階段。若未來能跨過人體驗證門檻，這種「生物解藥」將有望改善全球慢性疼痛的治療版圖，減少患者對高風險藥物的依賴。

