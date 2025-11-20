痛批中國惡習難改 美駐日大使喊「挺高市早苗」：和日本站一起

國際中心／倪譽瑋報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」挺台言論持續延燒。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

近日中國與日本關係緊張，中方頻繁祭出呼籲國人勿赴日旅遊、禁止水產進口等措施。美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）表示，中國祭出的限制是「典型的經濟脅迫」，要改掉這習慣不容易，他代表總統、大使館表達「我們支持高市早苗」，並發文強調，面對這次中國的脅迫「我們會再次與我們的盟友站在一起。」

中國接連祭限制 美國駐日本大使批：脅迫習慣難改

先前日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中國不滿，中方祭出一連串措施，例如要國人別去日本旅遊、停止進口日本水產品等。今（20）日葛拉斯發文提出個人看法，直批「對北京而言，要『改掉脅迫的習慣』並非易事。」

葛拉斯也點出，先前中國就已「缺乏正當性地」禁止日本水產品，上次美國挺日本，這次也一樣「我們會再次與我們的盟友站在一起。」上次全面禁止進口是2023年，中國以福島第一核電廠「核處理水排入海中」為由，不讓日本水產品進到中國；今年開放福島、東京等10個都縣以外的水產，如今又喊禁止。

葛拉斯支持高市早苗 持續對中國「態度強硬」

另據外媒《彭博社》報導，葛拉斯在和日本外務大臣茂木敏充會晤後，表示他在中國對日方的限制上，支持高市早苗「這是中國典型的經濟脅迫案例，我代表總統、我本人及大使館，向高市首相表達『我們支持她。』」

值得注意的是，自中日緊張關係升溫以來，葛拉斯的立場是「對中強硬」，他多次在社群媒體上批評中國，例如曾發文諷刺揚言「斬首高市早苗」的中國駐大阪總領事薛劍，感謝他「進一步加深堅不可摧的日美同盟」。

