痛批人口販子成最後身影！梁小龍猝逝又保秘不發喪 疑遭滅口

記者林宜君／台北報導

不少網友懷疑梁小龍死因並非表面如此單純。（圖／翻攝自薇羽看世間YT）

香港功夫影星梁小龍於1月14日在深圳猝逝，享壽77歲。他生前才公開譴責人口販子與反對器官活摘，引發外界高度關注。離世過程、死後抖音持續更新，以及近期中國器官移植與失蹤人口消息的曝光，讓不少網友懷疑梁小龍死因並非表面如此單純。資深媒體人陳薇羽指出，梁小龍死亡事件至少存在三大疑點，恐與近期當地頻傳的器官失蹤案黑幕有關。

梁小龍生前才公開譴責人口販子與反對器官活摘，引發外界高度關注。（圖／翻攝自薇羽看世間YT）

梁小龍生前呼籲反對器官活摘。（圖／翻攝自薇羽看世間YT）

公開譴責人口販子。（圖／翻攝自薇羽看世間YT）

梁小龍健康狀態與猝死反差大。（圖／翻攝自薇羽看世間YT）

疑點一：健康狀態與猝死反差大

陳薇羽表示，梁小龍在離世前一天（1月13日）仍與友人聚餐吃羊肉火鍋，精神抖擻、面露笑容。鄰居也證實，他幾天前還在樓下洗車、在公園遛狗，長期練詠春拳，身體硬朗。然而，隔日卻猝死於心衰竭，讓親友與粉絲震驚不已。

疑似提醒又像威脅的留言。（圖／翻攝自薇羽看世間YT）

資深媒體人陳薇羽指出，梁小龍死亡事件恐與近期當地頻傳的器官失蹤案黑幕有關。（圖／翻攝自薇羽看世間YT）

疑點二：言論與死訊高度重合

梁小龍在生前一天於抖音發表影片，慷慨激昂呼籲社會反對器官移植，並建議對拐賣兒童及盜取人體組織者施以重刑。陳薇羽指出，「前腳剛為兒童權益發聲，後腳就因心梗離世」，該影片下已有網友留言提醒「你危險了，小心點吧」，令人毛骨悚然。

陳薇羽指出，「前腳剛為兒童權益發聲，後腳就因心梗離世」。（圖／翻攝自薇羽看世間YT）

陳薇羽指出，「前腳剛為兒童權益發聲，後腳就因心梗離世」。

疑點三：死訊保密與社交帳號異常

梁小龍於1月14日離世，但其抖音帳號仍每日持續更新影片，直至1月18日港媒爆出死訊後才發布告別信。這種操作讓網友質疑，經紀人可能在掩蓋某些真相。成龍發文緬懷時提到「北京下雪了，天很陰」，似乎暗示某種沉重氛圍。

這種操作讓網友質疑，經紀人可能在掩蓋某些真相。（圖／翻攝自薇羽看世間YT）

陳薇羽進一步指出，梁小龍之死並非孤立事件，而是反映中國器官移植資訊爆炸及黑暗現況。她提及湖南15歲女孩蔡穎軒於1月15日失蹤，隔日尋獲遺體時腹部有外傷且兩顆腎臟消失，相關尋人啟事被封殺，此外，上半月國內公開可查的失蹤人口達38人。資深媒體人唐浩分析，這背後可能涉及官商警黑勾結，器官成為延壽與牟利工具，連明星也無法自保。

梁小龍於1月14日離世，但其抖音帳號仍每日持續更新影片，直至1月18日港媒爆出死訊後才發布告別信。（圖／翻攝自薇羽看世間YT）

陳薇羽形容，當器官移植成為產業，每個鮮活生命都可能被商品化。她提到福建廈門中醫院曾拍到直升機吊走白色袋子，疑似裝有小孩，而醫生影片中宣稱「緊急獲取了這顆心臟」，令人震驚。浙江大學醫學院附屬第二醫院副院長陳靜瑜雖稱器官來源為愛心捐獻，但外界仍對每年數百例手術的供體來源抱持質疑。陳薇羽認為，梁小龍正義感強烈，公開譴責人口販賣與器官活摘，或許觸動龐大利益鏈敏感神經，才導致這位一代俠客魂斷深圳，事件背後真相恐遠比表面單純。

