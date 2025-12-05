痛批助理費除罪化量身打造 吳思瑤：開後門助中國滲透

民進黨立委吳思瑤表示，如果任何的修法的動機是為了個案開脫，為了某些人士量身訂造，那這樣的3修法本身就失之偏頗，且該法放寬助理聘用規定，「是否幫中國塞人滲透」？(本報資料照片)

針對助理費時常涉及「貪污治罪條例」，國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，將助理費除罪化；民進黨立委吳思瑤表示，如果任何的修法的動機是為了個案開脫，為了某些人士量身訂造，那這樣的3修法本身就失之偏頗，且該法放寬助理聘用規定，「是否幫中國塞人滲透」？

民進黨立委吳思瑤表示，個案修法、量身訂做的修法意圖明顯，不是都說要福國利民，怎麼急切的來提出這些未經社會共識，就要進行草率修法的爭議性的行為，「修了這個法是福了誰的國？福了誰的民？」，看來只是利了國民黨自己的立委、從政人員，所以任何修法都應當嚴謹，發動的動機也應當是基於公共利益、基於良善，而不是有政治的目的，為涉案的人士來開脫。

她說，這個助理費除罪化的修法，還不只助理費的使用要完全放寬規定，連聘用助理的規定也一併大開後門，跳脫現有的法制的管控，對於助理從哪裡聘請而來，都不需要經過相關的考核或者是登載，形同一個空白的授權，就更有利於中國塞人公然來滲透台灣的國會。

吳思瑤認為，現在至少所有的助理費有人數的限定，有相關資訊登載的必要，這就是管制於所有不分黨派的立委，大家遵從這樣的法規也已經行之有年，為什麼在非常特殊的時間，又是跟中國往來密切的陳玉珍，要大開助理聘用的後門呢？「會不會有替中國塞人、公然滲透國會的疑慮呢？」

她指出，至於助理費免經核銷就可以直接放寬的使用，爭議的部分助理工會也都提出，我們再次強調，如果任何的修法的動機是為了個案開脫，為某些人士量身訂造，那這樣的修法本身就失之偏頗，更不要說任何修法都應當周延討論、充分對話，而不是像現在藍白想要的全都過，逕付二讀、不需討論、直接表決，這就是民主失靈。

吳思瑤強調，至少爭議的法案透過充分討論，可以讓利弊得失皆諸於社會，但如果陳玉珍這一個爭議的法案，未來如法炮製，不討論只表決，那釀成的災禍，恐怕讓國會的民主跟國會的廉能都走回頭路。

