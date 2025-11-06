痛批只顧公教年改 民團抗議「國民年金何時有8000？」

為抗議藍白兩黨一昧維護退休公教人員的福利，台灣經濟民主連合今(6)日在立法院群賢樓前演出行動劇「靜默的抗議：公教年改樓地板三萬二，國民年金何時有八千？」(經民連提供)

為抗議藍白兩黨維護退休公教人員的福利，台灣經濟民主連合今(6)日在立法院群賢樓前演出行動劇「靜默的抗議：公教年改樓地板三萬二，國民年金何時有八千？」，抗議在野黨不顧退休金低於最低生活費標準的老農、退休勞工，喊話最低老年退休經濟安全保障至少有8000元，再提年改修正。

立法院5日、6日分別審查《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》草案，準備取消、刪減多項年改重大改革成果，但美國特許金融分析師協會今年提出的全球退休金指數年度報告中，將台灣評為C級，原因為「保障老年基本生活仍有不足」、需加強「貧困長者的基本保障」。

經民連表示，2025年9月公務人員的每月退休金平均為5萬395元、教育人員平均為5萬7973元，仍有反年改團體疾呼退休公教生活困難，然而2025年全國最低生活費標準，台北市為每人每月2萬0379元，台灣省為每人每月1萬5515元，公教人員每月平均退休金已是最低生活費標準的2倍以上。

經民連指出，且前一波年改，立法院已定下公教人員退休金最低保障金額樓地板，也就是3萬2,160元，公教人員不會因為年改致年金低於3萬2160元，如果原領退休金就低於「最低保障金額」者，則可以領取18％的優惠存款利息，顯見國際報告所指「保障老年基本生活仍有不足」、需加強「貧困長者的基本保障」另有原因。

經民連進一步說明，相對於國家對公教人員的優渥保障，50萬農民月領8110元老農津貼，近190萬勞工，平均每月勞保退休給付1萬9300元、勞退6000元，合計只有2萬5300元；且其中，有近18萬人月領不到1萬元，平均月領5000元，更有150萬國民年金請領者平均月領3996元，其中依B式請領者近40萬人月領僅1044元。

經民連認為，截至2024年底，我國65歲以上人口約448萬餘人，約有其半數212.5萬餘人每月領取之老年或退休社會給付金額未達8000元，與公教人員平均5萬餘元的年金落差，這才是國際批評台灣「保障老年基本生活仍有不足」的真相。

經民連要正告國民黨與民眾黨，這不是因為對公教人員保障不足，真正的問題是在公教以外的勞工、農民、國民年金被保險人（自營作業者、家庭主夫／婦）等廣大民眾退休經濟安全保障不足，在積極維護退休公教人員權益的同時「莫忘世上苦人多」，呼籲立法院應先通過民進黨團提案的《財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案》，保障不分職業的全體國民，最低老年退休經濟安全保障至少有8000元，再來處理公教年改的再修正。

