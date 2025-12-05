痛批國會成馬戲團 鍾佳濱：再修正版《財劃法》公式錯誤還是沒改

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱痛批，國眾所通過的再修正版《財劃法》，仍然維持同樣的公式設算錯誤，同樣的錯誤完全沒有修正，這樣的立法品質不只堪虞，「他們簡直就把立法院當馬戲團，下限沒有下限」。(本報資料照片)

針對立法院今（5）日處理行政院對《財政收支劃分法》所提出的覆議案；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱痛批，國眾所通過的再修正版《財劃法》，仍然維持同樣的公式設算錯誤，同樣的錯誤完全沒有修正，這樣的立法品質不只堪虞，「他們簡直就把立法院當馬戲團，下限沒有下限」。

鍾佳濱表示，現在國民黨跟民眾黨合作的國會在野黨掌握國會多數，已經到了肆無忌憚、想做什麼就做什麼，包括了動不動「逕付二讀、沒收討論、過水協商、黑箱表決」，目的就是要逃避民意的監督。

他批，在野黨口口聲聲說，行政院長卓榮泰所領導的行政院把覆議當兒戲，創下8次的覆議紀錄，但是不要忘前面7次的覆議，當中有3個重要的法案，包括《立法院職權行使法》去年被憲法法庭宣告大部分違憲，《憲法訴訟法》被人民團體發起要公投要反制，而《財劃法》更被二度被行政院提出覆議。

鍾佳濱直言，之所以不邀卓榮泰赴立院報告，理由就是再修正過的《財劃法》版本，「裡面仍然保有去年12月20日相同的錯誤」，所以只要卓榮泰到立院再念一次之前的覆議報告，就知道《財劃法》的錯誤在哪。

他強調，覆議案會不會通過已非國眾在意的，他們在意的不想讓這個錯誤被攤在陽光下，讓全國的人民看到同樣的錯誤完全沒有修正，這樣的《財劃法》不只是立法品質堪虞，在野黨簡直就把立法院當馬戲團，下限沒有下限。

