痛批在野黨荒謬護航！林月琴揭小紅書規避台灣法律 民眾受害政府無法開罰

林月琴強調，真正的問題核心在於小紅書一直不願配合台灣的法律規範，拒絕接受我國政府的管控。（本刊資料照）

針對內政部近日公告將研擬對「小紅書」等高風險社群平台採取限制存取的行為，引發部分在野黨批評此舉是限制言論自由，甚至嘲諷政府何時也要禁止臉書等爭議。民進黨立法委員林月琴今（5日）臉書發文，強烈譴責在野黨說法「十分荒謬、轉移焦點、非常狹隘」。

林月琴強調，真正的問題核心並非出在該平台是否為中國社群平台，或是其詐騙金額多寡，而是在於小紅書一直不願配合台灣的法律規範，拒絕接受我國政府的管控，甚至對於政府要求其說明也完全不予理會。

不能對小紅書開罰？台灣民眾權益如何保障？

林月琴委員指出，對比小紅書，Meta等公司在台灣設有法人代表、願意配合我國法律的平台在本質上有著巨大差異。她引述案例說明，例如今年臉書就曾因違反《詐欺犯罪防治條例》而被數位發展部重罰超過千萬元，這體現了政府對在地落地平台的有效管轄權。

廣告 廣告

然而，林月琴擔憂若同樣的詐騙情形發生在小紅書上，政府卻將束手無策，因為小紅書既不理會台灣政府，也沒有法人代表，給予說明時間也完全不回覆。這使得民眾一旦遭受詐騙，政府將無法對該平台進行任何處置，形同形成一個法律與資安的巨大空窗。

林月琴委員對於近日仍有在野黨議員和名嘴以嘲諷語氣質疑政府「什麼時候要禁臉書」的言論表達極度不滿，認為這些人根本沒有意識到問題的嚴重性。

小紅書違反哪些資安規定？

她進一步提到中國製社群平台潛在的資安威脅。小紅書等平台長期以來不僅有違法蒐集個人資料並回傳至中國的疑慮，更在資安檢驗中違反了超過15項規範。林月琴委員同時澄清，內政部的措施並非全面禁止，而是給予小紅書1年的改善期，目的正是希望它能配合台灣政府的規定並遵守法令，若1年內小紅書願意配合，存取限制便可能恢復。

最後林月琴沉重表示，政府努力在保障國家安全與民眾權益，而部分在野黨卻一味說風涼話，令人感到十分憤怒。

更多鏡週刊報導

禁小紅書如掀蟑螂窩！竊取個資更甚抖音 中媒認證的「騙子集散地」

台灣大動作出手！小紅書被正式「關門」1年 數發布、總統府回應曝光：資安不能再拖

中國網軍全現形！Threads一招查看帳號IP國家 17萬訂閱YTR也被抓包了