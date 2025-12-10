痛批封禁小紅書「民禁擋、反民主」 被問會開放用臉書？國台辦：支持依法依規下使用

中國 / 林彥廷 綜合報導

國台辦今（10）日舉行例行記者會，被問到近日台灣封禁小紅書一事，發言人陳斌華痛批「民禁擋」、「多行不義必自斃，民進黨當局恣意妄為，必將自食惡果。」而被問到「有考慮開放一般民眾使用臉書嗎？」一事，陳斌華則表示「支持在依法依規的情況下使用各類社交平台。」

國台辦例行記者會上有中國媒體問，「小紅書在台灣地區擁有超300萬用戶，其中70%是90後，已成為台灣民眾特別是青年常用、愛用的社交媒體。12月4日，民進黨當局以『被檢測出多項資安指標不合格』、『詐騙多』等為由，對小紅書『暫定封禁』1年。請問發言人對此有何評論？

陳斌華先是引用《左傳·桓公十年》的名句「匹夫無罪，懷璧其罪」。接著又表示，小紅書是定位為「生活興趣社區」的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。他們借由小紅書了解大陸真實情況，與大陸用戶親切、友善互動，這讓民進黨當局刻意制造的「訊息繭房」和對大陸的污蔑抹黑塌了房、破了功。因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒。其封禁理由中的所謂資安，暴露的是他們內心的恐懼和不安。

陳斌華指出，至於所謂反詐，據島內媒體報道，臉書在島內去年涉詐近6萬件，今年也已超過3萬件，遠超民進黨當局所指控的小紅書涉案數量。因此，民進黨當局名為反詐，實為反民主，其蠻橫行徑踐踏民主，妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計。

陳斌華表示，從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封禁大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的「民禁擋」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。多行不義必自斃，民進黨當局恣意妄為，必將自食惡果。其倒行逆施阻擋不了台灣民眾特別是青年了解大陸、與大陸同胞相交相知的民意潮流。

有台灣記者追問，內政部表示，不論Facebook、Google、LINE或TikTok，均已配合台灣法令設立法律代表人，並配合履行法律義務，但小紅書母公司未改善才是主因。台灣限制小紅書，民眾可能要用VPN等方式才能繼續使用，大陸網友也因規定要翻牆才能使用Google、Facebook、Youtube等，國台辦近期也在臉書開帳號，國台辦如何看待大陸網友未來是否會使用Google等平台跟台網友交流？

陳斌華指出，民進黨當局出於一黨之私封禁小紅書，粗暴剝奪台灣民眾使用自由，已經引發台灣民眾特別是青年的強烈不滿和反對。「我們歡迎廣大台灣同胞共享大陸互聯網發展機遇，熱見兩岸網友增進相互了解和彼此的情誼。」

台灣記者再追問，剛剛評論以資安、詐騙禁小紅書是「反民主」，那中國一般民眾也要翻牆才能使用臉書、X平台怎麼看？有考慮開放一般民眾使用臉書嗎？海基會已因此案去函小紅書，但未獲回應，大陸海協會是否協助溝通？

陳斌華表示，先回第二個問題，眾所周知，由於民進黨當局拒不承認體現「一個中國原則」的九二共識，海協會與台灣海基會的對話溝通機制早已停擺。

陳斌華接著再回，民進黨當局恣意妄為封禁小紅書，已經遭到輿論撻伐、民眾強烈反對，封禁理由在島內根本難以服眾，其做法遭到了島內各界的強烈反對，其粗暴行徑刻意針對大陸社交平台，完全是別有用心。

陳斌華表示，「我們支持在依法依規的情況下使用各類社交平台，我們也會始終堅持以人民為中心，依法嚴厲打擊電信、網路詐騙等各類違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益。」

