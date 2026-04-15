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痛批巴西駐台代表聲稱「台灣是中國一部分」該驅逐出境！？綠委林楚茵怒轟：已違反國際法、外交部應有具體作為
「台灣主權再遭矮化，而且這次竟然來自駐台外交官之口！」近日，巴西駐台代表公開稱「台灣是中國的一部分」，引發爭議。對此，民進黨發言人林楚茵今（15）日發文直言，這不只是錯誤發言，更已違反維也納外交關係公約第41條「外交人員不得干涉駐在地內政」的規範，性質相當嚴重。
林楚茵指出，今年2月才有烏拉圭附和中國對台論述，如今類似情況再度發生，且對象還是駐台代表，「這就不能只當成單一事件」。
她強調，中國正透過外交途徑持續在國際間散播「台灣是中國一部分」的錯誤敘事，逐步壓縮台灣的國際空間。面對這樣的系統性操作，台灣若僅止於表達抗議，恐怕無法有效遏止。
林楚茵說：「外交部不能只有口頭抗議」，呼籲中華民國外交部應依國際法採取更具體作為，展現捍衛主權的態度與決心。
她也強調，「台灣不是中國的一部分」，這不只是立場，更應該是政府在每一次外交事件中的實際行動拿出具體作為。
（圖片來源：林楚茵臉書）
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