痛批庇護系統遭濫用 美移民局針對川普取消臨時保護身分展開行動

美國移民及海關執法局（ICE）波士頓分局局長陶德．萊昂斯（Todd Lyons）11月27日接受媒體訪問時，針對美國總統川普近日公開要求立即終止索馬利亞籍人士臨時保護身分（Temporary Protected Status, TPS）一事，首次明確表態：一旦國土安全部正式撤銷索馬利亞的TPS指定，ICE將依法對所有失去合法身分的索馬利亞籍人士展開執法行動，包括進入明尼蘇達州明尼亞波利斯市被稱為「小摩加迪休」（Little Mogadishu）的索馬利亞移民聚居區進行逮捕與驅逐。



萊昂斯在訪問中被直接問及：「如果索馬利亞TPS被撤銷，ICE是否會派員進入明尼亞波利斯的索馬利亞社區？」他回應表示：「是的。ICE會依法執法。這已經不是第一次──過去針對不同國籍的TPS撤銷，我們都執行過同樣程序。我們已經做好全面準備。」

嚴詞批評庇護系統與TPS計畫遭濫用



他進一步指出，一旦TPS身分被撤銷，相關人士將立即轉為非法居留身分。「當一個人的臨時保護身分被取消，他就在美國屬於非法居留。我們的職責就是將這些人從社區中移除。」萊昂斯強調，這不只是行政程序，而是「將犯罪分子從美國社區清除」的必要執法行動。

萊昂斯同時嚴詞批評近年庇護系統與TPS計畫遭到廣泛濫用與詐欺，嚴重損害合法移民權益。他表示：「TPS與庇護制度原本是為了保護真正因戰亂、天災無法返回母國的人而設立，但現在有太多人利用假資料、詐欺或其他欺騙手段進入美國、長期留駐，這直接剝奪了那些排隊等候、依法申請移民的人的機會。」

他特別提到明尼蘇達州近期爆發的多起大型詐欺案，其中包括涉及州政府資助的「餵養我們的未來」（Feeding Our Future）計畫，該案已被聯邦檢方指控涉及超過2.5億美元疫情救助金遭索馬利亞裔被告詐領，成為美國史上最大規模的疫情詐欺案之一。萊昂斯認為，這類案件正凸顯部分人士濫用移民福利的嚴重性。

根據美國國會研究服務處（CRS）2025年最新數據，目前全美約有705名索馬利亞公民持有TPS身分。索馬利亞自1991年內戰爆發以來持續獲得美國TPS指定，是目前仍維持該身分的最早一批國家之一。TPS持有人可在美合法居留、工作，並可反覆延期，但不構成永久居留途徑。

確保假戶口非法移民出境



萊昂斯最後重申，無論索馬利亞裔TPS持有人目前居住在明尼亞波利斯、費城或其他城市，一旦國土安全部長克里斯蒂．諾姆（Kristi Noem）正式啟動終止程序並完成法定公告期，ICE將全面執行驅逐。「如果他們是以虛假名義取得身分，我們的任務就是確保這些人被移出美國境內。」

目前國土安全部尚未正式公告是否終止索馬利亞TPS，但川普政府上任後已多次表態將大幅縮減或取消多個國家的TPS指定，明尼蘇達州索馬利亞社區已開始出現緊張氣氛。



