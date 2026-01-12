痛批政府拖延《反滲透法》修正 牛煦庭：國安法庭恐侵害人權

賴清德總統去年3月召開記者會宣示修正反滲透法等國安相關法規，但距今近十個月，行政院仍未提出統一版本。立委牛煦庭今（12）日在立法院質詢時痛批，目前僅有民進黨委員提案版本，各部會意見分歧，恐影響立法程序完整性。

國民黨立委牛煦庭。（圖／國會頻道）

牛煦庭指出，現行反滲透法最大問題在於難以界定「被滲透」，以紅孩兒事件為例，在中國大陸經商與選舉支持間的因果關係難以釐清，「到最後都鬼打架，不管哪一黨哪一派，有滲透沒滲透通通講不清楚」。他強調，若修法未解決法律明確性問題，恐仍無法有效定罪，或因界定過寬侵害人權。

針對民進黨委員提案設置國安法庭，牛煦庭憂慮可能重蹈「納粹人民法院」覆轍，淪為政治打壓工具。

司法院刑事廳法官吳元曜、立委牛煦庭。（圖／國會頻道）

司法院刑事廳法官吳元曜回應，現行已有專庭專股處理國安案件，法官每年至少接受十二小時專業訓練，並澄清國安案件並非外界認知的「都輕判」，去年地方法院反滲透法案件多判六個月以上。

面對質詢，法務部、內政部、司法院及陸委會代表均表示，若行政院有指示將配合研議，但目前尚未收到明確指示。

牛煦庭最後呼籲，行政院應儘速提出統一版本，避免審議程序陷入政治爭議，「謹慎謹慎再謹慎」。

