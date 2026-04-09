痛批文化部長李遠！公視8名審查委員集體請辭 公開信曝光

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文化部長李遠。 （資料照片／張哲偉攝）





第八屆公視董事、監察人審查委員會爆發集體請辭。8名由立法院推舉的審查委員，今（9日）聯名具函向立法院長韓國瑜請辭，主因是認為文化部長李遠在辦理本屆公視董事、監察人提名時，未遵循《公共電視法》立法精神，也違反歷屆由國會不同政黨事前協商候選人名單的慣例，一再依個人意志辦理提名，導致審查任務難以妥適進行。

審查委員指出，公共電視屬於全體國民，並非任何政黨、部會或個人的工具，其公共性與獨立性，仰賴治理機構內部權力的分散與制衡。《公共電視法》明定，公視董事及監察人的選任，必須兼容不同黨派、族群及專業背景成員，並由國會依政黨比例推薦組成審查委員會，且須經三分之二以上同意的高門檻審查機制通過，目的就是要求行政部門在提名前，應踐行多元諮商程序。

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請辭函也提到，歷屆公視董事會之所以能順利組成，關鍵在於董事、監察人候選人名單皆先經政黨協商產生。然而，文化部此次辦理第八屆公視董事、監察人提名，卻未循此例。審查委員表示，他們在第一次審查會時，就已公開提醒文化部，後續提名應先進行跨黨協商、廣泛徵詢多元意見；但李遠「置若罔聞」，仍依個人判斷評估全部候選人適任性，進而造成明顯審查障礙，因此認定這次提名程序欠缺正當性，不僅不符《公視法》立法精神，也違反歷屆慣例。

這份請辭函由吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰等8名審查委員共同具名​。函中指出，在多次提醒文化部調整提名作業方式卻始終未見改善後，委員們認為後續審查已難以順利推進，因此決定集體請辭，以表明立場並負起責任。

國民黨8名審查委員的集體聲明稿。（國民黨提供）

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