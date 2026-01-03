痛批父親「酒駕全是垃圾」惹議！王夢麟女兒開戰網友

王夢麟去年底酒駕。（粘耿豪攝、翻攝畫面）

資深男歌手王夢麟去年12月29日清晨酒駕釀禍，行經台北內湖區康樂街時，險撞飛路邊的清潔隊員，事後警方對王夢麟實施酒測，數值高達0.73 mg/l，嚴重超標，王夢麟女兒氣得開罵爸爸，更怒批「酒駕的人全是垃圾」。昨（2日），王夢麟女兒再度發文向清潔人員和社會大眾致歉，也回應部分網友的批評、質疑聲浪。

王夢麟酒駕闖禍後，供稱獨自在家飲酒，喝完之後開車去找朋友，過程中發生事故，先撞毀清潔隊員的環保手推車，再度失控撞擊路邊電線桿，所幸無人傷亡，全案將依刑法公共危險罪偵辦。

王夢麟女兒1日發文強力譴責父親酒駕，內文提起「酒駕零容忍，完全無法原諒」、「這是非常嚴重又可惡的錯誤」、「不用對酒鴐的人按愛心，他沒資格」、「酒駕的人全是垃圾，沒什麼好說！」卻遭少數網友寫信謾罵「孬種」、「女兒心機這麼深」等。

王夢麟女兒2日再度發文表示，對於她在留言區的回覆引起如此大的關注，想補充說明。「關於我說酒駕的都是垃圾，不然我要說酒駕的人都是黃金鑽石嗎？酒駕本來就是不能原諒的事，這牽扯到人命，甚至會毀了一個家庭」。

她反覆調閱監視器，看到那位受到驚嚇的清潔人員遇到如此恐怖的事，她淚流不止，更何況酒駕者竟是自己的爸爸，心情非常難受，「再次且非常真心誠懇的和那位清潔人員說聲對不起，真的非常抱歉！」

至於部分網友批她的心機重、演很大，王夢麟女兒駁斥：「不好意思，我本人不是那種路線，昨天的事我比任何人都憤怒，我覺得有必要和社會大眾及無辜的清潔人員道歉，沒有要幫我爸洗白舖後路，我今天只是一個路人，不用配合演戲！」

她強調酒駕零容忍，不是可原諒的事，質問網友：「難道我還要護短，說：『我爸才不會這樣呢！』」她認為錯就是錯，沒有辯解的空間，乖乖配合調查及負起相關的法律責任。對於父親酒駕惹事，王夢麟女兒說這是她最後一次的回應，並再度向無辜的清潔人員和社會大眾說聲對不起。

