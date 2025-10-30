痛批王子「沒有職業道德」！ 品牌方忍7年爆料：至今都保留證據

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

藝人「王子」邱勝翊遭控和已婚女星、前中信啦啦隊女孩粿粿（江瑋琳）外遇，昨(29)日晚間又遭合作過的「萬然生技」創辦人吳紹瑜爆料「在工作上的態度一樣沒有職業道德」，除了造成品牌的金錢損失，還導致公司一度陷入危機，現在選擇爆出此事，是因為王子已經自毁了！

吳紹瑜透露，七年前找王子擔任萬然生技的品牌代言人，但他卻在代言的三個月內接了同質性保健食品的業配，看到影片時，她真的氣炸了，至今都保留證據，痛批「這已經違反了代言合約，公司是可以提告的，這是藝人最基本的職業道德，他會不知道嗎？畢竟不能這個也賺，那個也要賺吧！」

吳紹瑜表示，當時快台幣5百萬的品牌代言費，再加上原本就安排好的行銷排程都要撤回，除了金錢上的損失，突然一大筆資金卡住，讓公司一度陷入危機，讓她不禁感嘆「現金流很重要，好險最後有解決，才能走到現在」。那時她不但沒有求償違約金，還依照比例支付了代言費，包含協商的那個月，最後才完成解約。

吳紹瑜說，當初沒有說的原因，是因為覺得王子從棒棒糖出道，一路走來也是不容易，還要替父親償還債務也是辛苦，如果那時說出來，會對他形象造成損害，影響到未來要接的代言和業配，不想擋人財路，「現在說了，是因為他已經把他自己毁掉了，然後我對於出軌、當人婚姻的第三者，還有沒有邊界感的人非常的厭惡，必須讓大家知道」。

