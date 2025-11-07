痛批粿粿出軌王子「吃人夠夠」 陶晶瑩心疼范姜彥豐：真的太刺激人

前啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐指控與男星王子（邱勝翊）婚內出軌。資料照



前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）老公范姜彥豐指控妻子婚內出軌男星「王子」邱勝翊，引發輿論風暴。對此，主持人陶晶瑩直言，兩人明目張膽公然偷情「吃人夠夠」，婚姻瑣事不是出軌理由，「實在太刺激人！」

「公然偷情，真的有點吃人夠夠！」陶晶瑩在11月4日的節目《陶色新聞》當中，針對這起事件發表看法，對於粿粿自稱「扛下家計」的說法，陶晶瑩認為婚姻是互相扶持，「誰賺多一點、多付一點都無可厚非。」出軌不該被包裝成「情感疲乏」或「婚姻摩擦」的理由，「如果你真的愛這個家，就不會用出軌當藉口。」

針對粿粿與王子在美國同行時親密互動的影片，陶晶瑩毫不掩飾震驚，「我看到那些留言真的嚇死了！」她舉例自己平時與男性友人若有肢體碰觸，會立刻避開以示尊重，藝人與公眾人物應嚴守分寸，粿粿若有婚姻壓力應該與丈夫溝通，而非尋求外界慰藉，「出軌只會傷害更多人」。

陶晶瑩分析指出，范姜彥豐出身醫師家庭，求償不是為了錢，而是為了討一口氣。在這件事當中，她最同情的是范姜彥豐，「大家低估了被背叛的人要承受的痛苦」，也呼籲外界不要再以浪漫角度包裝出軌和背叛。

