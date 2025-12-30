痛批總統級造謠抹黑在野黨！民眾黨提告賴清德 賴苡任妹當委任律師

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨今（30）日前往台北地院，針對總統賴清德提告。民眾黨發言人張彤說，賴清德公然在電視節目造謠說民眾黨是盛讚普丁、擁抱習近平，昨天已開記者會澄清，黃國昌也明確指出，這說法是在造謠，要在24小時內道歉，他不知道是沒有時間觀念還是沒羞恥心，現在已經過期限，民眾黨今天正式對賴清德提告，以及要爭取賠償。而民眾黨委任律師則是先前罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」的召集人賴苡任的妹妹賴苡安。

民眾黨提告賴清德，左起吳怡萱、許甫、委任律師賴苡安、張彤。（圖／民眾之聲）

民眾黨發言人張彤、民眾黨前副秘書長許甫、民眾黨前發言人吳怡萱，今天與委任律師賴苡安一同前往北院，針對賴清德提告。張彤說，賴清德總統公然在電視節目造謠說民眾黨是盛讚普丁、擁抱習近平，民眾黨昨天已開記者會澄清，黨主席黃國昌也明確指出這說法是在造謠，要求24小時內道歉，賴不知道是沒有時間觀念還是沒羞恥心，現在已經過期限，民眾黨今天正式對賴清德提告，以及要爭取賠償。

賴苡安表示，受民眾黨委托今天正式向賴清德提告，請求民事賠償新台幣100萬元，以及將判決主文刊登在各大媒體一日。她要請教賴清德一個最簡單問題，民眾黨曾幾何時有過正式決議、政策或文件公開表述要擁抱習近平或讚美普丁不是獨裁者嗎？賴清德在政論發表的評論，有無盡到最基本查核義務呢？若沒有，這是公然造謠、抹黑，民眾黨是絕對不會接受的，因為這對民眾黨社會上的評價、信用及信譽都有極大傷害。

賴苡安說，身為中華民國總統、三軍統帥，發言時，張口說的每一句話都不能僅僅代表自己，因為他手握最大權力，有查核義務，傳達每個訊息都是國家的意志展現、國家機關的意思表示，所以不能隨隨便便發表個人意見或評論，更何況今天賴的指控是無中生有、無憑無據，造成民眾黨非常大傷害，今天一定要挺身而出，撥亂反正，已經給賴清德24小時時間，但他選擇不道歉，當時的發表跟指控，無論是有意抹黑或無心口誤，身為總統都應更正，今天正式對賴清德求償。

許甫則說，嚴正譴責此刻正在進行的中共環台軍演，這樣無助於兩岸和平、兩岸交流，台灣人民與民眾黨都非常唾棄且討厭、反對這樣行為，這態度已經公開表達無數次，卻依舊被民進黨貼上中共同路人、被賴總統在自己同胞裡面貼標籤找敵人，今天無憑無據就說他們擁抱習近平、讚揚普丁，這是完全無憑無據的說法。身為一個總統，他常常講錯話，但是不能說謊話，今天來法院，希望法官能明察秋毫，希望賴清德可以被認證，是中華民國第一個萊爾總統、萊爾校長。

吳怡萱則說，遺憾經過24小時，賴總統沒有面對他的錯誤，一個中華民國的總統，竟然把自己活成了在網路上亂造謠的網友，像這樣子的發言，沒經過查證、事實確認，造謠且公開播送，已經造成民眾黨傷害，為什麼我們要平白無故接受總統級造謠跟抹黑呢？這是絕對沒辦法忍受的。請問中華民國總統，現在民眾黨的支持者不是你要照顧的國人嗎？為什麼在中共繞台軍演的同時，你要在台灣內部製造對立、製造仇恨，甚至分化國人？過去民眾黨通過多少福國利民法案，這都代表我們愛台灣的心，不容許賴總統用這種三言兩語的造謠就抹煞。

民眾黨表示，今天是依照民法184條、195條提起民事求償。



