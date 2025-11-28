痛批美國被移民搞爛了！ 川普宣布「永久暫停第三世界國家移民」

川普宣布將永久暫停來自第三世界國家的移民。（翻攝自The White House）

美國總統川普向來主張強力打擊非法移民，近日又傳白宮附近有2名國民兵遭阿富汗籍嫌犯槍擊，川普在美國感恩節這天他在宣布重磅消息，直指非法移民問題讓美國美背分裂、被拖垮，帶來嚴重的犯罪問題，他即起將「永久暫停」來自第三世界國家的移民，甚至表明他要驅逐那些造成安全風險、與西方文明不相容的外國人。

川普稍早在個人社群平台「Truth Social」語帶嘲諷發文說道：「向所有我們偉大的美國公民與愛國者致上感謝節的問候，感謝你們如此好心，在移民議題上既『政治正確』又極度『愚蠢』，讓我們的國家——和世界上其他一些同樣愚蠢的國家一樣——被分裂、被破壞、被切割、被謀殺、被毆打、被搶劫、被嘲笑。」

川普說，美國官方統計有約5,300萬外來人口，大多來自失敗國家，或來自監獄、精神病院、幫派、或毒梟組織，他們靠著社會福利，由愛國的美國公民支付的金錢來支應生活，這些公民因為心地善良，不願抱怨或引起麻煩，忍受著這種種依竊，但這樣的忍耐卻快要把他們吞噬了！

批難民讓美國失序 放話驅逐與西方文明不相容的外國人

他直言，這些難民是美國社會失序的主因，例如明尼蘇達州有數十萬來自索馬利亞的難民，索馬利亞幫派在街頭尋找獵物，讓美國的善良公民只能躲在家裡，他批明尼蘇達州長Tim Walz，也就是去年以民主黨副總統候選人與他競選的對手，「嚴重遲鈍」，或許因為害怕和無能而甚麼都不做，並指該州的索馬利亞裔眾議員Ilhan Omar是全國最糟的國會議員，只會仇恨地抱怨美國。

川普表示，就算美國在科技上進步了，移民政策卻侵蝕了這些成果、惡化人民的生活條件。「我將永久暫停所有來自第三世界國家的移民，讓美國的系統得以完全恢復」，他更宣布要終止由前任拜登政府批准放進來的數百萬非法入境者，遣返不愛美國的人、終止給那些非公民的福利和補助、撤銷破壞安寧的移民公民資格，並驅逐造成公共負擔、安全風險，或與西方文明不相容的外國人。

川普放話要用「逆向移民（REVERSE MIGRATION）」解決美國當前的問題，並警告「那些憎恨、偷竊、殺人、並摧毀美國一切價值的人——你們在這裡待不久了！」

