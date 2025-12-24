痛批藍白卡總預算 綠委：生育補助加碼全落空

115年度總預算持續卡關，民進黨立委今(24)日與民團共同舉辦記者會，痛批藍白將行政院早在8月29日送出的總預算惡意阻擋，聯手讓總預算付委進入實質審查的程序都不能完成。(林月琴辦公室提供)

115年度總預算持續卡關，民進黨立委今(24)日與民團共同舉辦記者會，痛批藍白將行政院早在8月29日送出的總預算惡意阻擋，聯手讓總預算付委進入實質審查的程序都不能完成，依據《預算法》第54條明文規定，總預算若未完成審查，新興資本支出及新增計畫將無法執行，將影響12萬新生兒家庭的生育補助，嚴重衝擊台灣育兒家庭。

綠委林月琴、吳思瑤、陳培瑜與彭婉如基金會、托育及就業政策催生聯盟、台灣公共托育協會等民團共同召開記者會，呼籲國民黨與民眾黨不要讓預算不審，造成全民福利受損；林月琴指出，藍白不審預算，新增政策不是「做不好」，是依法「不能做」，國家也就難以應對各種新興議題的挑戰；而這些「不能做」，砸到的就是年輕家庭。

她指出，行政院提出「生育給付PLUS」，將不同社會保險的生育給付拉到每胎10萬元，不足差額用公務預算補到位，現在藍白不審預算，卡住的不是數字，是12萬新生兒的第一筆支持，同時育嬰留停照顧彈性化也被卡住，明年上路的新制是育嬰留停可以用「日」申請，並針對小型企業補貼行政與人力成本，但現在預算不審，新制上路對小型企業的補助卻無法跟上。

針對公共托育，林月琴表示，公共托嬰中心設施設備更新高度仰賴中央與地方穩定預算支持，當整體預算遭到刪減或下修，影響將直接反映在設備汰換與空間改善上，許多公托需要定期更新教學用具、安全地墊、消防與監視設備，甚至進行必要的空間調整，不審預算等於叫地方政府「不要動、不要修、不要增」，難道最後又要回頭怪年輕人不生。

吳思瑤表示，立法院在野黨不只擋國防法案、國防預算、財劃法修法，不只不討論法案，現在還要阻擋照顧民生的總預算，卻為延會而延會，提出諸多政治操作需求的議案，明年總預算編列新興預算2992億元，因藍白拒審總預算，許多計畫將無法執行，衝擊中央政府施政，其中包含明年的生育給付新政，將調高各類生育給付到10萬元，民進黨照顧新手爸媽，降低民眾育兒負擔，而國民黨及民眾黨卻只會不斷卡預算，呼籲在野黨應儘速讓總預算案付委、實質審查。

立委陳培瑜表示，近日部分輿論認為不審總預算的影響不大，照前一年預算使用即可‵，但不審預算的影響層面其實非常廣泛，根據《預算法》的規定，115年度總預算中無法動支的數額總計超過2992億元，內容都跟一般大眾息息相關，且藍白自以為成功阻擋中央施政，但受創最嚴重的其實是藍白占多數的縣市政府，以新增計畫為例，無法動用的1017億元中，有637億是地方受益，比例超過六成，公共托育設施部分，全國各縣市影響最大的也是藍營執政的彰化縣，中央原定補助1.34億元予彰化縣府興設13處設施，也同樣面臨斷炊的處境。

