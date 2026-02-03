痛批藍白封殺軍購是向北京卑躬屈膝？一文帶你認識，金湯匙出身的「川普鐵粉」參議員是誰

台灣的立法院在「藍白合」聯手下，多次以優勢人數封殺關鍵預算案，與此同時在野的中國國民黨（KMT）高層則以智庫交流名義前往北京，計畫進一步擴大雙邊互動。此舉似乎引起華府不滿，代表阿拉斯加的聯邦參議員蘇利文（Sen. Dan Sullivan），3日透過個人粉專發文，強烈抨擊國民黨的做法，認為他們會引火上身。

蘇利文在推文中寫道，台灣的立法機構上週沒能通過，能夠幫助他們自我防衛的預算案，「這個過錯，要由最大在野黨負全責！」同一時間主導預算卡關的國民黨高層，正於北京與中國共產黨（中共）高層會面，並規劃進一步擴大交流，在蘇利文看來，這樣的時機與操作，不需要是天才、也看得出來問題在哪！

「我認為，犧牲台灣國防，向北京卑躬屈膝，他們將會引火上身！」

現年61歲、出生於俄亥俄州的蘇利文，全名「丹尼爾・史考特・蘇利文」（Daniel Scott Sullivan），他來自一個富裕家庭，祖父創立一家名為RPM International的大型企業，專攻工業用及消費用特種化學產品。他本人在完成預備軍校課程後，進入哈佛大學取得經濟學學士，後又喬治城大學（Georgetown University）攻讀法學博士（JD）。

不過，取得學位的蘇利文，並沒有直接投入商界或政壇，反倒是在1993年參軍入伍，成為美軍陸戰隊（United States Marine Corps）一名軍官。服役期間曾派駐阿富汗前線，實際服役期間為1993至1997年，以及2004年被重新召回後，又服役兩年至2006年，目前仍是預備役的他，軍階已上升至上校。

美國阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文。（翻攝自個人臉書粉專）

進入國會前，蘇利文曾於前總統小布希（George W. Bush）任內，擔任負責經濟、能源與商務事務的助理國務卿，直接效命於時任國務卿萊斯（Condoleezza Rice）。期間他專注於打擊恐怖主義融資，並制定國際能源、貿易及北極議題相關政策。此外，他亦曾擔任白宮國家安全會議（NSC）國際經濟局主管，是少數具備跨部門行政經驗的參議員。

在進入華府政壇前，他曾擔任阿拉斯加州檢察總長，以及阿拉斯加自然資源廳廳長。這些經歷讓他對能源開發與環評議題有著深刻見解，這對於天然資源豐富的阿拉斯加州乃至於整個美國的能源安全政策，都產生深遠影響。

美國阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（左）訪問美軍基地，探視F-22戰機機隊。（翻攝自美軍DVIDS系統）

時間來到2014年，蘇利文挑戰阿拉斯加州聯邦參議員席次，以47.96%些微差距打敗爭取連任的民主黨貝吉奇（Mark Begich），自此成功連選連任到現在。

蘇利文的政治光譜相當明顯，根據FiveThirtyEight調查，他被視為貫徹川普路線的超級支持者。

