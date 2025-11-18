痛批藍白濫用逕付二讀暴衝修法 民進黨團：國會宛如失速列車

立法院民進黨團今舉行「藍白又暴衝修法、程序正義全崩壞」記者會，批評本屆國會藍白濫用逕付二讀程序惡修法案。(記者謝君臨攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團今舉行「藍白又暴衝修法、程序正義全崩壞」記者會，批評本屆國會藍白將非常多爭議法案逕付二讀，包括日前三讀通過的「財政收支劃分法」及「光電三法」等，而立法院長韓國瑜主持的協商只是過水，最後再表決通過終極黑箱版本，如此踐踏程序正義的惡例若成慣例，未來國會民主何在？

民進黨團書記長陳培瑜批評，暴衝失速的國民黨，在這屆將非常多爭議法案從委員會抽出逕付二讀，再協商過水，非常可惡、荒謬。而在程序委員會中，更時常不決定週五院會審定法案，比黑箱更黑箱，例如上週五的財劃法，行政院已提出說法和譴責，她也呼籲韓院長，請把錯誤留在立法院，待政院版本進行協商。

民進黨團副幹事長范雲指出，「逕付二讀」雖為議事程序之一，但絕非國會常態做法。該程序原為處理具高度共識、少爭議、不需細部審查、希望能加快通過的法案而設；但藍白卻把「暴衝立法」當成習慣，黨團協商也不見實質討論，對國家影響非常嚴重。如今藍白多數的立法院，宛如「失速列車」。

范雲說，逕付二讀不經討論，就像「蓋房子時，藍圖完全沒校對。」法案就是國家工程的藍圖，當它沒有討論、沒有校對就被強行通過，行政部門卻仍被迫依此執行，這些未經檢驗、漏洞百出的政策藍圖，將嚴重傷害國家未來與全民權益。

范雲也質疑，藍白的行為，是否正逐漸演變為外界質疑的「亂台三部曲」？首先把國家安全「小丑化」，把增加國防預算、提升國安說成是「芒果乾」；其次，癱瘓中央憲政治理；最後，打掉選舉正當性。未來藍白是否要再以逕付二讀方式，強推公投綁大選、總統二輪投票、不在籍投票等案，打掉台灣的選舉正當性？

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤列出本屆藍白暴衝修法惡例，包括財劃法、環境影響評估法、發展觀光條例、地質法、法院組織法、軍人待遇條例、國軍退除役官兵輔導條例、公平交易委員會組織法、國家通訊傳播委員會組織法、公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法等，痛批確實讓立法院程序正義全都崩壞。

吳思瑤也說，藍白強修財劃法不但違憲，也違反財政紀律法、公共債務法，逼迫行政院成為「違憲院」，逼迫違法行政，是集大成惡上加惡的修法。

民進黨團副書記長張雅琳批評，藍白把逕付二讀工具玩壞，破壞人民對於體制的信任，現在藍白所作所為都完全為政黨鬥爭，不是為國家人民。

