痛批賴清德在玩火！鄭麗文：國防支出舉債將破5千億「遠超上限」

國民黨主席鄭麗文稍早於國民黨中常會上痛批，賴清德是在「玩火」，尤其國防預算舉債規模將突破5千億，已經遠超法定舉債上限。（圖／李奇叡攝）

總統賴清德今（26日）宣布我方將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）特別預算案，國民黨主席鄭麗文稍早於國民黨中常會上痛批，賴清德是在「玩火」，尤其國防預算舉債規模將突破5千億，已經遠超法定舉債上限。

鄭麗文表示，國防軍事支出9495億預算，必須要舉債2000多億，另外還有兩項特別預算要舉債1008億，加上今天所提的1.25兆特別預算，光是今年度舉債規模就要突破5000億，遠超法定舉債上限。

鄭麗文說，這將對該有的財政紀律產生嚴重的排擠作用，賴清德國安團隊都沒有任何考量嗎？如何永續地維持世代正義，支持如此龐大的國防支出，這點賴清德沒有給任何說明、提出任何可行方案

鄭麗文批，很遺憾的，賴清德身為堂堂中華民國的元首，對於如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告、跟國會說明，沒有專業討論，對於所有可行性進行具體評估，就直接對外國媒體投書，「不是向台灣的主人報告，自毀國格讓我們難以接受」。

鄭麗文痛斥，應該要有的程序正義，通通不存在被跳過，難道我方沒跟美方沒有正式管道嗎？宣布如此重大的國家政策，卻只靠投書，背後的考量是什麼？顯然有很大的決策失誤，嚴重損害中華民國的國格跟應有的格局。

鄭麗文強調，最讓她憂心忡忡的是，賴清德在記者會中做的重大宣示，「賴總統，您在玩火啊！」大罷免之後，賴清德陷入內憂外患，嚴重領導危機，相信國人殷切盼望能重新調整角度，反省過去上任這一年多以來的作為跟路線，但不只沒有看到，反而是用更加激進跟危險的手法，將國家安全和2300萬人的幸福推到懸崖邊。

鄭麗文說，賴清德重提兩國論，再次大步向台獨邁進，這絕對不是2300萬人民樂見，也不是區域國家跟國際社會樂見的。她要誠摯呼籲賴清德，千萬不要成為麻煩的製造者，一番談話不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠；不只投資戰爭，連台灣未來所有經濟發展都要建立在戰爭上嗎？這是我們所認識的台灣嗎？

鄭麗文強調，國民黨身為台灣最大在野黨，希望賴清德要三思，國際社會能夠理解台灣人民愛好和平、堅定和平的重大意願，遠離戰火、避免戰爭，積極成為和平締造者，盼賴清德能夠懸崖勒馬。



