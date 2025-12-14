痛批賴清德帶頭違憲 鄭麗文：虛情假意地想摸頭無法解決問題

國民黨主席鄭麗文今（14日）說，所有的憲政手段既然已經窮盡，總統賴清德就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹。（圖／國民黨提供）

行政、立法陷入僵局，面對《財劃法》、反年改修法，行政院擬以「不副署、不公布」方式應對。對此，國民黨主席鄭麗文今（14日）說，所有的憲政手段既然已經窮盡，總統賴清德就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹，只是虛情假意地想要找人來喝茶摸頭，沒有辦法解決問題。

賴清德原擬邀立法院長韓國瑜於明日參加「國政茶敘」，但遭婉拒。鄭麗文今於屏東黨慶受訪時對此表示，這是一個非常重大的憲政危機，中華民國的領導人帶頭違憲，動搖了民主最重要的基石。國會多數所通過的法案跟預算，行政部門必須遵守，覆議提了、也失敗了，所有的憲政手段既然已經窮盡，就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹。

「這不是你耍流氓的地方！這不是你胡攪蠻纏的地方！」鄭麗文說，台灣民主得來不易，豈容民進黨一次的任性就任由其踐踏呢？如果賴清德不面對違法亂憲的行徑，只是虛情假意地想要找人來喝茶摸頭，沒有辦法解決問題。

鄭麗文表示，如果令不出總統府，台灣陷入僵局，都是因為賴清德的任性胡為，台灣不能再內耗下去了，不應該有如此非理性的惡鬥，「我們付不起這種代價，所以嚴正地希望賴總統能幡然悔悟，不要再執迷不悟了」。



