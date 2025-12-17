痛批賴清德毀憲亂政向民主宣戰 黃國昌預告將啟動反制行動

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨今（17）日召開中央委員會，會中，民眾黨主席黃國昌針對賴清德政府帶頭不守法「不副署、不公布、不執行」立法院三讀通過的法律，赤裸裸意圖集行政、立法、司法三權於一身，黃國昌嚴正痛批，這已非朝野對立，而是總統與行政院公開挑戰憲政秩序、衝撞法治國底線、向民主宣戰，我們必須有長期備戰的心理準備；台灣民眾黨也將採取正面反制行動，絕不允許賴政府把台灣推向憲政崩壞的不歸路，並將於本週日舉行「憲政論壇」，邀集專家學者與社會對話。

民眾黨主席黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌指出，民進黨政府非常清楚，行政院沒有不副署立院三讀通過法律的權力。去年總統府秘書長潘孟安在立法院備詢時，面對民進黨自家立委詢問就明白表示「總統如期公布法律，行政院就應該副署，不然就是打臉總統、造成憲政危機」。然而賴清德、卓榮泰不擇手段踐踏憲政體制，只因不接受「民進黨不喜歡的法案」、選擇以行政權粗暴架空國會、對抗多數民意，等同在向台灣的民主宣戰，把國家當成民進黨的私產。

黃國昌表示，大惡罷32：0後，社會本應休養生息，不過「賴政府選擇走上對抗道路，人民就必須準備長期抗戰」。台灣民眾黨將凝聚民意守護民主憲政，與人民並肩，絕不讓賴政府踐踏台灣民主精神，政策會本周日將舉辦憲政論壇，邀請法學界重量級學者：前考試委員黃錦堂、國立台灣大學政治系教授陳淳文，從憲法出發，直球對決這場憲政危機，守住台灣不該後退的民主與法治。

另外，針對新竹市長高虹安二審判決逆轉、改判貪污無罪，黃國昌強調，這證明過去民進黨與其側翼的指控又是黨同伐異的政治追殺，呼籲內政部立即讓高虹安復職，勿再拖延。「司法不能再被當作政治工具，行政機關也不能用程序拖延，繼續對人民選出的公職進行政治消耗。」

會中也進一步討論2026年地方選舉，黃國昌表示，台灣民眾黨在選舉規劃上，一直按照程序與既有步調前進，每位參選人、擬參選人皆努力讓自己成為最好的人選；同時與中國國民黨兩黨智庫持續對接，共同擘畫2026年共同政見。兩個獨立政黨，在部分議題與路線上意見雖不盡相同，但不影響雙方在制衡民進黨蠻橫執政、守護憲政秩序上的共同目標。未來從政策到法案，會有更多實質溝通與合作，在野合作的誠意與善意從未改變「共推最強團隊贏得選舉」此方向與目標越來越堅定。

黃國昌重申，面對賴清德與卓榮泰走向獨裁，唯一能透過制度給予最大教訓的，就是人民在2026年、2028年投下的每一張選票；以民主程序對抗毀憲亂政，長期備戰、守住台灣的民主底線。



