痛批賴清德「吃一碗麵掩蓋侵犯陸配人權」 鄭麗文：看不懂憲法願意幫你上課

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／屏東報導

總統賴清德釋出探訪北市中國大陸配偶所開麵店，還以「吃到一碗完全停不下來的私房麵」為題強調台灣多元包容，歡迎各地方的人。國民黨主席鄭麗文今日對此表示，與其做這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法的精神。她批評賴清德連假作戲，「吃一碗麵，就可以掩蓋你侵犯人權？」

國民黨主席鄭麗文出席屏東縣黨部舉行黨慶活動。（圖／國民黨）

鄭麗文強調，中華民國憲法是一個非常保障、尊重人權的憲法。民進黨不要只要利用「中華民國」四個字，而對憲法的精神、憲法的價值視而不見。

鄭麗文說，今天民進黨每天都把陸配視作為一個特定的族群，不斷的歧視、剝奪他們的人權，甚至於把他們各個都貼上標籤，彷彿是中共同路人。這一切都沒有任何的法律基礎。

國民黨主席鄭麗文出席屏東縣黨部舉行黨慶活動，立委蘇清泉、縣議長周典論陪同。（圖／國民黨）

她也批評賴清德，如今再一次廉價的作戲，吃一碗麵，就可以掩蓋你侵犯人權？吃一碗麵，就能夠掩蓋你歧視特定族群的作法嗎？

鄭麗文批評賴總統，與其做這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法的精神。「如果你看不懂中華民國憲法的話，我願意幫你上課」。

