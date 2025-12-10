痛批賴瑞隆哭什麼哭？他不滿態度囂張

▲民進黨立委賴瑞隆8歲兒子涉嫌霸凌，他兩度開記者會道歉，並承諾會讓兒子轉學，但在記者會上談及兒子，仍不忍淚崩。（圖／記者吳翊緁攝，2025.11.11）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆8歲兒子涉嫌霸凌，他兩度開記者會道歉，並承諾會讓兒子轉學，但在記者會上談及兒子，仍不忍淚崩，且也避談是否退選高雄市長。不過東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒痛批，賴瑞隆處理此事的邏輯是「完全錯誤」，賴瑞隆就是仗著自己跟監察院長陳菊關係良好，才敢這麼囂張。

施正鋒9日在中天節目《大新聞大爆卦》中直言，大家說「罪不及妻兒」，是指政治人物的立場不該牽連家人，但現在情況剛好相反，是賴的小孩被指控霸凌別人，賴瑞隆現在是哭什麼哭？

施正鋒進一步指出，賴瑞隆之所以被形容為「囂張」，主要來自於他與陳菊深厚的政治連結，兩人的關係與政治提攜，有點像高雄市長陳其邁與前總統蔡英文，賴瑞隆當年從局長一路上到擔任立委，這類職位通常需由資深且有份量的人才能擔任。施正鋒認為，賴瑞隆在政治生涯中一路順遂、囂張無比，正是得益於此政治背景的庇護。

但施正鋒質疑，賴瑞隆在立法院並無讓人印象深刻的實質貢獻。他舉例，近期BLACKPINK來台的事件中，賴瑞隆聲稱是他爭取與規劃，但施正鋒反問：「他當立委這幾年，有什麼法案是他真正蹲點、有貢獻的？完全沒有，就是因為他跟花媽關係很好。」施正鋒最後語氣沉重地質疑：「他有什麼好哭的？高雄人可以容忍這樣嗎？」

