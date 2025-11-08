痛批鄭麗文秋祭追思共諜吳石 蔡正元譏國民黨應改名為「投降黨」

國民黨主席鄭麗文今天參加秋祭活動追思共諜吳石，前藍委蔡正元譏鄭應將國民黨改名為「中國國民投降黨」。（圖／李智為攝）

中國國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席「秋祭」活動，活動現場佈景中將共諜吳石列為「犧牲烈士」，國民黨前立委蔡正元則在臉書中痛批，鄭麗文作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名副其實。

中國國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席由「台灣地區政治受難人互助會」及勞動黨等團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（下稱秋祭）。鄭麗文稍早在社群發文，聲稱並不將吳石歸為白色恐怖「政治犯」範疇，她今天出席這場以「銘記歷史，緬懷先烈，兩岸同心，振興中華」為主題的秋祭活動。

不過，活動現場佈景仍將吳石列為「犧牲烈士」供包括鄭麗文在內的人士祭祀追思，連活動手冊都以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為題，撰寫專文緬懷吳石。

對於鄭麗文的行徑，蔡正元看不下去，因此在臉書中指出，台灣所謂的白色恐怖，其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時，所供出來的1800多名共產黨員。其中1500多名已經供在北京神壇上，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案。因爲同樣情形在對岸也好不到那裡去，當時的共產黨員常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作，國共內戰是是非非現在已成歷史論題，但是共產黨書記蔡孝亁領導的組織，當然不限於吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織。

蔡正元指出，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位爲「政治受難者」，那就要看從什麼人的觀點來看，至少目前還沒看過對岸的領導人去祭拜過什麼「國民黨的政治受難者」。

蔡正元說，作爲中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名爲「中國國民投降黨」可能更名符其實。



