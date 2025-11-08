痛批鄭麗文秋祭追思共諜吳石 蔡正元譏國民黨應改名為「投降黨」
中國國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席「秋祭」活動，活動現場佈景中將共諜吳石列為「犧牲烈士」，國民黨前立委蔡正元則在臉書中痛批，鄭麗文作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名副其實。
中國國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席由「台灣地區政治受難人互助會」及勞動黨等團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（下稱秋祭）。鄭麗文稍早在社群發文，聲稱並不將吳石歸為白色恐怖「政治犯」範疇，她今天出席這場以「銘記歷史，緬懷先烈，兩岸同心，振興中華」為主題的秋祭活動。
不過，活動現場佈景仍將吳石列為「犧牲烈士」供包括鄭麗文在內的人士祭祀追思，連活動手冊都以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為題，撰寫專文緬懷吳石。
對於鄭麗文的行徑，蔡正元看不下去，因此在臉書中指出，台灣所謂的白色恐怖，其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時，所供出來的1800多名共產黨員。其中1500多名已經供在北京神壇上，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案。因爲同樣情形在對岸也好不到那裡去，當時的共產黨員常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作，國共內戰是是非非現在已成歷史論題，但是共產黨書記蔡孝亁領導的組織，當然不限於吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織。
蔡正元指出，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位爲「政治受難者」，那就要看從什麼人的觀點來看，至少目前還沒看過對岸的領導人去祭拜過什麼「國民黨的政治受難者」。
蔡正元說，作爲中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名爲「中國國民投降黨」可能更名符其實。
鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元痛批：國民黨改名投降黨
新任國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」時，因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅，對此前國民黨立委蔡正元也在臉書中痛批，作爲中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，並呼籲中國國民黨應該要改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。太報 ・ 17 小時前
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖追思活動，但該活動紀念對象包括中國共諜吳石、朱楓等人，引起爭議。連前國民黨立委蔡正元都開嗆，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」可能更名符其實。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
出席統派活動追思共諜挨轟 鄭麗文急澄清：邀請資訊未曾提及吳石
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因該活動的採訪通知中提及主要追思對象為共諜吳石等人，引發外界質疑。對此，鄭麗文今天上午再澄清，活動並非以吳石等人為主角，邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，且吳石等人並不是被認定的「政治犯」，希望各界勿模糊焦點。鏡報 ・ 22 小時前
反觀蕭美赴歐演說！她轟鄭麗文：國家危機
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將參加「二0二五年五0年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。對此，民...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
鄭麗文神色哀戚追思「共諜」！現場竟唱中國紅色歌曲《安息歌》
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動雖然號稱是追悼白色恐怖受難者，卻被質疑根本是追思支持統一的青年，以及共諜將官吳石。現場高唱中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文則是神色哀戚、肅穆。而活動的祭文則控訴美國，再次以反共為號召，「妄圖以台制華」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
鄭麗文出席白恐追思 他也酸：改名投降黨
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因綠營質疑追思名單包括中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
悼念共諜！？鄭麗文喊必須參加 痛批綠營扣帽子：威權幽靈籠罩台灣
國民黨主席鄭麗文今（8）日前往馬場町公園紀念遭槍決的共諜吳石等人，鄭麗文在致詞時強調自己必須參加，從活動海報到邀請函都見不到吳石兩字，活動也已舉辦三十多年，綠營側翼對她各種詆毀、扭曲、扣帽子，綠營政治人物跟媒體更全面圍剿她，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。她也強調，在今日台灣更要堅定、大聲與真相站在一起，並稱「威權幽靈」再次籠罩於台灣之上。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
「密使一號」洩軍情給毛澤東 監院：偵破吳石案助台海穩定｜#鏡新聞
吳石到底是誰？為什麼他的照片和人名會出現在今天(11/8)的白色恐怖秋祭大會上？監察院2019年的調查指出，吳石被中共命名為「密使一號」，是中共安插在國民黨內部的最高情報官。當年國防部偵破吳石案，有助於維護國家安全。而鄭麗文出席這樣的秋祭現場，監察委員賴振昌抨擊，這已經是配合中共對台的操作。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
