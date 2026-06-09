痛批銓敘部「為德不卒」 翁曉玲：民進黨就只會欺負軍公教
立法院去年底三讀通過「停砍公教年金」相關法案，這幾天退休公教人士陸陸續續收到銓敘部、教育部及各縣市政府所寄送的「新版退休金審定函」。國民黨立委翁曉玲今天（9日）表示，銓敘部為德不卒，擅自曲解「公教人員退輔條例」第37、38條的條文內容，拒絕退還2024、2025年共24個月的溢扣退休金差額，涉不當得利，此舉使月領4萬者少領1.4萬。翁曉玲怒轟民進黨政府編列鉅額預算卻極吝嗇、剋扣軍公教財產，她已分別凍結銓敘部1000萬及考試院500萬預算，呼籲軍公教團體勇於提起法律救濟。
翁曉玲在臉書發文寫道，先前為督促銓敘部和考試院速發新版退休金審定函所提出的預算凍結案：凍結考試院業務費200萬元和銓敘部事務費預算215萬9千元，要求俟銓敘部完成所承諾新審定的退休金審定函發放作業後，使得動支的預算案，應可順利解凍。遺憾的是，銓敘部為德不卒，擅自曲解公教人員退輔條例第37、38條的條文內容，竟只同意退還修法公布後，民國114年12月28日以後至115年7月溢扣的退休金差額，而拒絕退還113、114年二年共計24個月溢扣的退休金差額。
翁曉玲說，本次修法既已明訂退休金所得替代率回到112年的替代率，以112年標準為準，那麼自112年12月31日後的各年度退休金所得替代率，包含113年、114、115年等退休金所得替代率均應一體適用，而不應將113、114年排除。當初本法修法在立法院司委會討論時，考試院、銓敘部非常清楚立委們修法的用意和方向，但沒想到這法律公布後，銓敘部竟然耍賴不認帳，實在非常可惡。於退休人員最實質的影響，就是少領回政府雇主多扣的24個月的退休金差額。以領月退休金4萬元為例，113、114二年就被政府多扣約14300元；領月退休金5萬元則被多扣約17800元。
翁曉玲指出，這筆錢本是退休人員的退休金，政府竟扣著不退還，分明就是不當得利。民進黨政府沒什麼本事，但就只會欺負軍公教， 看做了什麼。第一，剋扣發給現役軍人加給每月3萬元至今已達6個月，累計18萬元；第二，拒絕發給依法提高員警消退休金的差額；第三，拒退還溢扣公教退休金差額；第四，拒補貼軍人子女教育補助費。民進黨政府可以編1.25兆元的軍購特別預算，115年編列3兆的中央政府總預算，預算規模比馬政府時代多出1萬個億，但卻極其吝嗇照顧軍公教，甚至無恥的擺出一副耍流氓的姿態，剋扣軍公教人員的財產。
翁曉玲續指，民進黨政府擺明了就是不發錢、不還錢，看軍公教能拿它怎麼樣。她很憤怒，但在這件事上能為軍公教朋友做的有限，除了前述二案外，她還分別凍結銓敘部約1000萬元預算和考試院500萬元預算，要求待銓敘部正式公告補發113年、114年兩年度退休金差額的相關作業期程後，這兩機關始得動支這筆費用，希望銓敘部考試院能知錯能改，依法行政。這事歸根究底畢竟是與軍公教朋友自身權益有關，期待各軍公教協會、團體，以及退休軍公教有識之士，能勇於向這壞老闆政府提起法律救濟，爭取該有的權益，不要被民進黨政府看扁了。
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