痛批高市早苗「台灣有事論」 國台辦：嚴重違背一中原則
日本首相高市早苗日前表示，如果台灣有事，伴隨對方使用武力，有可能會構成日本的「存亡危機事態」，日本將可能行使「集體自衛權」。國台辦則表示，日本這項言論，已經嚴重違背一個中國原則，大陸外交部方面已經向日本提出嚴正交涉和強烈抗議。
大陸國台辦發言人陳斌華表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，日本領導人在國會公然發表涉台的惡劣言論，嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，大陸方面對此強烈不滿、堅決反對。
陳斌華說，日本在台灣問題上，對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年裏，更是犯下罄竹難書的罪行。陳斌華說，任何人企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊決不答應、決不容忍。任何依靠外部勢力，將台灣從中國大陸分裂出去的圖謀，都將註定失敗。
