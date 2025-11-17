痛批《財劃法》再修惡！本週提出政院版本 卓榮泰：行政院全面迎戰

台北市 / 武廷融 綜合報導

立法院14日再度通過國民黨團版《財劃法》部分條文修正案，但行政院長卓榮泰則發文表示「立法院在野黨再次修惡財劃法」，認為《財劃法》既有錯誤未解決，又再次修惡，使中央施政面臨危機、再擴大城鄉不公。而卓榮泰今(17)日受訪時也說，對於立法院在野黨團突然的動作，行政院會全面迎戰，並在週四討論行政院版本《財劃法》修正案。

卓榮泰日前指出，立法院通過國民黨團版《財劃法》部分條文修正案，不僅將會影響中央明年度總預算，且還須再舉債2,646億元，破壞財政紀律。而財劃法修正案掏空中央政府，許多福國利民政策將難以執行。卓榮泰強調，行政院版本的財劃法已經研議到最後階段將送立院審議，行政院版是能讓國民生活品質更提升、錢權分配更合理、城鄉分配更公平、地方自治更強化的版本。

而卓榮泰今日被問到院版《財劃法》什麼時候提出？他表示，這禮拜會對《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本，政院會正式討論，也會由國發會、財政部、主計總處，邀請各地方政府的財主人員做最後的確認。

卓榮泰說，立法院上週五匆匆忙忙的就通過了再修訂的《財劃法》，而且這內容將造成更大的問題，問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將讓政府的總預算無法編列。他指出，禮拜四的行政院院會，在明天跟地方政府談過之後，提出《財劃法》修正案的討論，且正式在院會讓它通過，並會送立法院審議。

卓榮泰強調，希望能夠有一個更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，而且全民、國民共享的《財劃法》，這個才是因應之道。但是對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，行政院會全面的迎戰。

