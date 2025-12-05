痛批《財劃法》覆議案未審先否決 吳思瑤：卓不問硬要問賴

民進黨立委吳思瑤痛批，國民黨版「財劃惡法」一年挖走國家1.43兆，藍白卻連質詢4個小時都不願意，該「即問即答」的卓院長你不問，硬要找不該給立委問的賴總統來「即問即答」，到底有什麼道理？（本報資料照片）

立法院藍白兩黨團今（5）天聯手否決行政院對《財政收支劃分法》所提出的覆議案；民進黨立委吳思瑤痛批，國民黨版「財劃惡法」一年挖走國家1.43兆，藍白卻連質詢4個小時都不願意，該「即問即答」的卓院長你不問，硬要找不該給立委問的賴總統來「即問即答」，到底有什麼道理？

吳思瑤直言，59比50，《財劃法》覆議案結果，其實不用投就知道，自己接受投票的結果，這是民主，但不接受「不討論只表決」的程序，這不是民主；《憲法》規定覆議案就是法案再審一次的機會，既然是「再審一次」，為什麼「不審」就表決呢？

她指出，昨(4)日的朝野協商，立法院長韓國瑜、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民眾黨立院黨團總召黃國昌聯手沒收民主的討論，立院自我打臉今非昔比，今年3月一樣也是《財劃法》覆議案，卓院長依法到立院報告並備詢，各黨依據政黨比例推派16位質詢（國7民6眾1）。

吳思瑤痛批，一位15分質詢，也不過4個小時，但藍白凡事表決就好，重要的覆議案，竟然連質詢都免了，連討論都懶，問題是你們不想討論不要質詢，「為什麼剝奪我們少數黨想審、想討論的權利呢？」，一年挖走國家1.43兆的《財劃惡法》，連質詢四個小時的責任都不負？這麼混的立委，為什麼拉我們下水？

她強調，合憲的通通不做，違憲的偏偏要做，該「即問即答」的卓院長你不問，硬要找不該備詢的賴總統來「即問即答」，到底有什麼道理？

