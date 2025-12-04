痛斥小紅書是「惡意平台」 內政部：會將個資回傳中國特定地點

內政部政務次長馬士元(左二)在記者會上，痛斥小紅書就是個「惡意平台」。(記者鄭景議攝)

〔記者鄭景議／台北報導〕內政部今日宣告對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，政務次長馬士元在記者會上，痛斥小紅書就是個「惡意平台」，是個不受法律控制且有不明目的的平台。他也指出小紅書在國安局的15項檢測中全數不合格，而且會將用戶個資傳到中國的特定地點。

馬士元指出，小紅書並非僅在國內違法，在國際上都不乏小紅書遭開罰的案例，例如德州就因為防止政府機關遭滲透，禁止州官員在政府設備上使用小紅書，就連在中國境內，小紅書也多次被開罰。

馬士元表示，國安局一直都會對中國製APP進行資安檢測，有發現小紅書會將個人資料回傳到中國境內特定位置，也就是說民眾只要在小紅書上註冊，民眾的影像、聲音、個資都會被送到中國儲存，怎麼使用我們並不了解，但就連中國都對這樣的平台開罰，表示這個平台軟體在使用個資及資安上一定有非常嚴重的威脅。

馬士元也呼籲，有非常多合法合規的網路社群平台，目前台灣有300萬的小紅書用戶，呼籲這些用戶不要使用小紅書，盡速轉移到其他平台，沒有下載的國人也不要下載，小紅書的資安風險非常高。

