痛斥賴清德欺負中配 國民黨修法「陸配參政權不受國籍法規範」

立法院國民黨團今召開記者會，宣布將修國籍法，保障中國籍配偶參政權；左起前南投縣縣議員史雪燕、國民黨團總召傅崐萁、國民黨團書記長羅智強。(記者田裕華攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團今(20)日召開記者會，痛斥「賴皇帝欺負小陸配」，黨團書記長羅智強表示，為保障中配參政權，國民黨團將提出「國籍法」的修法，訂定「防小人條款」，直接規範「陸配參政權不受國籍法規範」。

羅智強：大法官解釋大陸地區人民跟外國人不同

羅智強指稱，大法官會議解釋多次告訴大家，「大陸地區」相關規定是「兩岸人民關係條例」來規範，「大陸地區人民」跟「外國人」就是不同的概念，不能混為一談；我國很多法律也直接把「外國人」跟「大陸地區人民」做區別的規範，包括民進黨修的「國家安全法」第二條，就明確區分外國跟大陸地區，「總統副總統選舉罷免法」、「公職人員選舉罷免法」、「新住民基本法」、「公民投票法」、「就業保險法」，林林種種的法律都明確規範外國人民跟大陸地區人民，就是告訴大家，中配的規範是源於「兩岸人民關係條例」，不是「國籍法」。

羅智強強調，過去不管是前總統陳水扁、馬英九、蔡英文，都是按照「兩岸人民關係條例」，從來沒有用國籍法來打壓中配，就提出修法的沈伯洋和賴清德總統用國籍法來打壓。因此，國民黨團也在研議修正「國籍法」，雖然按照我國的法律規定根本不適用「國籍法」，可是民進黨就是硬是要在國籍法裡去打壓中配。

羅智強指出，按照現行法律跟憲法邏輯，本來不能夠去剝奪中配參政權，但如果民進黨硬要用「國籍法」，國民黨團為了「保障弱勢」、保障中配的合法參政權，會推出「國籍法」的修法，訂定「防小人條款」，直接規範「陸配參政權不受國籍法規範」，「看沈伯洋、賴清德怎麼拗」。

羅智強表示，國民黨團提這個修法就是直接告訴民進黨，「你們聽不懂法律、看不懂憲法，在『國籍法』裡告訴民進黨不要亂搞」，這是國民黨堅定的立場。

