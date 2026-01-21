痛斥「不讓台灣好」才彈劾總統！沈伯洋：台灣的民主不是藍白的

記者楊士誼／台北報導

沈伯洋表示，國民黨想讓紅媒回歸、要輸送利益給特定族群，法案都等著三讀，藍白還用彈劾案做政治表演、散播謠言，「台灣的民主是人民的民主，不是國民黨的民主也不是民眾黨的民主」。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院今（21）日召開第一場總統彈劾案全院審查會，民進黨立委沈伯洋發言時表示，藍白的彈劾理由是「台積電表現得好」，所以要總統受審、關稅談得好，所以叫總統來問話。他痛批，國民黨想讓紅媒回歸、要輸送利益給特定族群，法案都等著三讀，藍白還用彈劾案做政治表演、散播謠言，「台灣的民主是人民的民主，不是國民黨的民主也不是民眾黨的民主」。

沈伯洋表示，立法院現在要變成「超級立法院」，什麼事情都是立院說了算，更凌駕憲法法庭，而國防部做的軍購居然變成立委飛去美國做軍購，到底要行政權做什麼？他指出，總統跟立院都是人民一票一票選出的，總統跟立院沒有從屬關係，沒有誰大誰小，都是民意代表。但立法院要做的事情是破壞這默契，把行政院壓在地上、要幹掉監察院、自己當檢察官和大法官，一切都變成立院說了算。

沈伯洋批評，彈劾案是想把立法院變成法庭，叫總統來受審，但在憲政體制設計裡，彈劾是法律責任、罷免是政治責任，民眾看不慣藍白把立法院變成太上皇，因此發動罷免，如果要面對新的民意就是該用選票面對，彈劾則是需要法律責任才用的制度。他說，總統國情報告跟接受立委審判完全是兩件事，藍白稱「台積電表現得好」，所以要總統來受審？股票一直上漲藍白看不下去，「因為藍白不要台灣好啊！」再者執政團隊努力進行關稅談判，立院覺得自己最大，關稅談得好自己面子往哪擺？所以要叫總統來問話。

沈伯洋也指出，藍白在癱瘓財政，把錢拿給特定族群，更形同刪除98％總預算。行政院用不副署抵抗立院濫權，「你竟然敢反抗？我要霸凌行政院你怎麼可以反抗？所以叫總統來受審」，黃國昌跟傅崐萁的彈劾理由就是如此。他也表示，這是哪門子的民主、哪門子的憲政制度？立院應該審預算，自己的工作都不做，國民黨立委卻想讓紅媒回歸、讓救國團跟婦聯會回歸、要輸送利益給特定族群，這些法案都等著三讀，而藍白還利用彈劾案做政治表演、散播謠言，告訴大家「國家在往正確的道路前進，立法院看不下去所以提出彈劾案」。

沈伯洋續指，台灣人不會忘記任何打在身上的鞭子、射在身上的水柱，這些都刻在台灣人的DNA裡，藍白認為現在可以毀憲亂政、濫用權力，但人民一定會記得並反映在選票上，如果藍白現在覺得擁有多數民意，為何不倒閣？他也表示，大家勿忘台灣的歷史，也不要忘記這幾年發生的事情，台灣的民主是人民的民主，不是國民黨的民主也非民眾黨的民主。

