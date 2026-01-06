痛毆國中生害腦震盪！曲棍球前國手到案稱：肢體衝突在我看來是「運動文化」

北市溜冰協會主辦的「假日盃曲棍球全國聯賽」4日進行B2冠亞軍戰時爆發嚴重衝突，青焰九尾隊一名28歲前國手，在比賽中將桃園哈雷隊一名14歲國三選手壓倒在地，跨坐並朝後腦連續揮拳，引發外界譁然。青焰九尾隊成員多為成年男子，反觀桃園哈雷隊皆為國中生，年齡與身體條件落差明顯。

前國手賽場暴打國中生，溜冰協會重罰終身禁賽、球隊禁賽一屆。（圖／翻攝自YouTube＠Yi-Der Wu）

遭點名的施暴者為曾任中華曲棍球代表隊國手黃柏瑞，事件曝光後引發社會關注。桃園市議員黃鏡平痛批，黃不僅是成年選手，還兼任裁判、曾是退役國手，卻在賽事中對未成年球員動用暴力，直指此舉已非情緒失控，而是赤裸裸的球場暴力，質疑運動家精神何在。

警方指出，黃柏瑞於5日下午主動前往文山區興隆路派出所到案說明。黃表示，事發當下不以為意，直到隔天看到新聞報導，才得知對方家長提告，因此主動配合調查。他目前居住在桃園，案發後並未第一時間報警。

黃柏瑞到案後向警方供稱，曲棍球比賽中出現肢體衝突在他看來是「運動文化」，且雙方參加的是公開組賽事，他也坦承在比賽中曾衝撞並揮拳攻擊對手，但強調自己已被裁判判罰出場。警方偵訊後，認定其涉犯傷害罪嫌，已依法函送新北地檢署偵辦。

