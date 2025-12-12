痛經別再硬撐！恩主公中醫：揭四大體質解析經前不適真相
（記者陳志仁／新北報導）痛經與經前症候群（PMS）是女性最常見、卻容易被輕忽的健康問題；根據國健署資料，台灣逾八成育齡女性曾有經痛困擾，其中 5 至 10% 為影響生活的嚴重痛經。
美國梅約診所（Mayo Clinic）資料亦指出，多達七成五的女性一生中會出現不同程度的 PMS，不適症狀包含腹痛、情緒起伏、頭痛、疲倦與水腫等，「每個月都很不舒服」已是許多女性共同的隱性壓力。
恩主公醫院中醫內婦兒科醫師蕭以釧表示，現代女性工作節奏快、久坐、睡眠不足，加上精神壓力大，都是導致月經不適加劇的重要因素；她分享一名 30 多歲女性案例，平時壓力大又缺乏運動，月經前情緒不穩、乳房脹痛，經期更痛到需吃止痛藥，經中醫辨證為「肝鬱氣滯、血瘀」型，接受疏肝理氣與化瘀止痛的中藥調理數週後，經前不適明顯改善。
蕭以釧指出，中醫治療痛經與 PMS 會依體質採用中藥、針灸與艾灸等方式，中藥可調整臟腑功能，常以疏肝解鬱、活血化瘀、溫經散寒或補氣養血為主；針灸多取三陰交、關元、中極、太衝等穴位，調節子宮循環並降低發炎反應，艾灸則適用於下腹冷痛、手腳冰冷的寒凝型患者，以溫熱改善血流。
蕭以釧說明，痛經常見四大體質包含，經期脹痛、乳房脹痛、經血紫暗帶血塊的「氣滯血瘀型」；小腹冷痛、經量少、遇熱緩解的「寒凝胞宮型」；腹部灼熱痛、經量多、分泌物增加的「濕熱蘊結型」；以及經量少、臉色蒼白、容易疲倦的「氣血虛弱型」。透過辨證論治才能對症改善。
蕭以釧強調，若痛經伴隨發燒、性交痛、經血量異常、腹痛日益加劇等症狀，可能與子宮內膜異位症、子宮肌瘤或骨盆腔發炎相關，務必盡速就醫；她提醒，「月經是女性健康的晴雨表」，一旦影響日常生活，就不該再忍耐，應積極尋求專業協助，重拾身體的平衡節律。
