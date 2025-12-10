痛經怎舒緩？腹痛、疲倦、水腫⋯中醫調理「4類體質」針灸、艾灸有用

一名30多歲的女工程師因長期承受工作壓力，久坐且不運動，每次月經前一週出現情緒起伏、焦慮、乳房脹痛等症狀，經期時更常痛到需服用止痛藥，經過數週的中醫調理後，不適症狀才逐漸改善。醫師表示，經前症候群是女性最常見、卻也最容易被忽視的健康問題，月經不適明顯增加，可能與4大因素有關。











恩主公醫院中醫內婦兒科醫師蕭以釧表示，痛經與經前症候群（Premenstrual Syndrome，PMS）是女性最常見、但容易被低估的健康問題。根據國民健康署資料，台灣超過8成育齡女性曾出現經痛症狀，其中約5～10%屬於影響日常生活的嚴重痛經。

四分之三女性曾有痛經



蕭以釧說明，全美排名第一的醫院梅約診所（Mayo Clinic）資料顯示，多達四分之三（約75%）的女性一生中會經歷不同程度的PMS不適症狀，這些婦科疾病症狀往往包括了腹痛、情緒波動、頭痛、疲倦與水腫等。

「每個月的不舒服」並不是忍一忍就能過去的小事。蕭以釧提到，女性常因痛經與經前症候群來診，月經週期的穩定仰賴下視丘-腦下垂體-卵巢（HPO）軸的調控，而現代生活型態恰恰是破壞這個平衡的關鍵，當女性承受高度壓力、作息紊亂或生活型態不佳時，相關症狀會加劇且變得更常見。





中醫調理月經不適4類體質



蕭以釧指出，中醫調理緩解痛經與經前症候群的核心在於辨證論治，即藉由望、聞、問、切，找出根本原因，月經不適可歸納為4類常見的體質類型：

氣滯血瘀型： 表現症狀為經期腹部脹痛、乳房脹痛，經色紫暗常伴有血塊，以疏肝理氣、活血化瘀調理為主。

寒凝胞宮型： 表現症狀為小腹冷痛，遇溫敷能緩解，經量少且色暗，常手腳冰冷，需溫經散寒、暖宮止痛。

濕熱蘊結型： 表現症狀為腹痛灼熱，經量多而濃稠有血塊，常伴隨陰道分泌物增加，以清熱除濕為調理重點。

氣血虛弱型：表現症狀為腹部隱隱作痛，經量少色淡，臉色或唇色蒼白，容易疲倦頭暈，需補氣養血、益氣止痛。

蕭以釧提醒，中醫在調理緩解痛經與經前症候群時，會根據體質採用中藥、針灸與艾灸等多元方式：

中藥： 著重於調整整體臟腑功能，常以疏肝解鬱、活血化瘀、溫經散寒或補氣養血為主。

針灸： 常取三陰交、關元、中極、太衝等穴位，調節子宮及骨盆區域的循環、減少發炎物質釋放。

艾灸：適用於下腹冷痛、手腳冰冷等偏向「寒凝型」的痛經者，以溫熱的方式散寒止痛。





痛經合併這些症狀當心疾病



蕭以釧補充，若痛經合併某些特定症狀，則需警覺是否存在其他婦科疾病，如疼痛加重、止痛藥無效、經血量過多、性交疼痛或不孕，就要留意是子宮內膜異位症；若經期延長伴隨頻尿、便秘，可能與子宮肌瘤有關；合併發燒、下腹持續疼痛、陰道分泌物增多或排尿疼痛，則需警覺骨盆腔發炎的風險，應立即就醫檢查。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為痛經怎舒緩？腹痛、疲倦、水腫⋯中醫調理「4類體質」針灸、艾灸有用