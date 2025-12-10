痛罵助理逼撤連署？劉書彬：沒有 目前立院的方式就非常好

民眾黨立委劉書彬。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法，改成助理費交由立委統籌運用，且免檢據核銷，引發跨黨派助理不滿，有一名國會辦公室主任號召連署撤回提案，已有百人連署，但傳出民眾黨立委劉書彬得知自己幕僚連署後，痛斥助理一頓，逼助理撤簽。對此，劉書彬今（10日）受訪否認，強調公費公用是最重要的是，目前立院採取的方式就非常好，反嗆媒體應善盡求證義務。

據《自由時報》報導，就國會辦公室主任發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，籲陳玉珍撤回「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」。然而，一名任職於劉書彬辦公室的國會助理昨日在連署後，被劉書彬當面痛罵一頓，該名國會助理立刻衝出辦公室，向號召連署的人表示要立刻撤簽。

劉書彬今受訪指出，她是跟助理提到現在的情勢，絕對是助理們有自己的立場，要考慮到自己，尤其「公費公用絕對最重要的事情」，目前立法院採取這種方式就非常好。

劉書彬強調，民眾黨目前態度也是絕對支持公費公用，這是絕對沒有退縮的立場，尤其是委員跟助理是一起的，助理能得到好的保障，包括適用勞基法等部分，錢能直接匯到他們戶頭，這都是非常好的事，因助理有好的待遇跟穩定的假期等等，通通都是要尊重的，他們才有更多餘力去幫助委員。

劉書彬稱，辦公室當然有自己管理的風格，當時有其他辦公室的助理在尋求簽署，她在場時，也是請他們好好思考一下，很多情況就是要表達自己意見之外，也要考慮到有些前因後果的部分，尤其是黨團還有在更多的討論空間當中，但民眾黨主席黃國昌已說過，公費公用沒有退縮的空間，所以除罪化是大致法制上的開始，當然是好事情。

媒體追問，怎麼看有報導指你痛斥助理，有這件事？劉書彬回應，作為一個好的媒體應該善盡求證義務，「我就回答到這裡」；記者又問一次，沒有這件事？她說，「沒有」。

至於傳出有民眾黨助理爆料遭黨團下令禁止連署。民眾黨立院黨團主任陳智菡則澄清強調，黨團尊重助理個人簽署意願，黨團並未討論要求禁止連署。

